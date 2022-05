Kim Kardashian va sorprendre el món sencer a l’arribar a la Met gal·la, celebrada dilluns a Nova York, amb el vestit que va portar Marilyn Monroe quan li va cantar el ‘Happy Birthday Mr. President’ a John F. Kennedy, el 19 de maig de 1962 al Madison Square Garden. Una peça icònica de la qual no s’ha deixat de parlar des d’aleshores, i que li ha valgut a la ‘celebrity’ diverses crítiques a les xarxes socials.

La primera, que hagi confessat que va haver de fer una dieta exprés per perdre set quilos per poder enfundar-se el ‘naked dress’ de brillants, i la segona, que hagi posat en perill un disseny històric i considerat un dels vestits més cars de la història (el museu Ripley’s Believe It or Not, d’Orlando (Florida), on s’exhibeix, va pagar gairebé cinc milions de dòlars el 2016 per aquesta peça única del dissenyador francès Jean-Louis).

Impossible apujar-se la cremallera

I és que, malgrat haver-se tret els carbohidrats i sucres durant setmanes, l’empresària no va aconseguir apujar-se la cremallera de l’entallat vestit. La solució d’última hora: deixar-lo obert i cobrir-se el darrere amb un xal de pell blanca –com el que solia lluir Marilyn– que es va deixar caure estratègicament fins als colzes.

En realitat, l’estrella de la televisió només va lluir la icònica peça una estoneta a l’alfombra vermella. Amb aquesta tenia prohibit asseure’s, menjar o utilitzar el seu habitual maquillatge corporal. Després es va canviar i es va col·locar una de les dues rèpliques preparades per a l’ocasió. I va respirar més tranquil·la.

Diversos vídeos, entre els quals el del museu que guarda la relíquia, que no s’havia utilitzat en 60 anys, mostren el moment de la prova del vestit original: diverses persones amb guants ajuden a apujar amb molta cura el vestit de seda i centenars de cristalls.

Al no poder apujar-li la cremallera li lliguen a la model una cinta a la cintura.

Es diu que Marilyn, que va morir l’estiu de 1962, als 36 anys, per una sobredosi de somnífers, va pagar 1.440 dòlars per la peça a mida, que ostenta el rècord del vestit més car venut en una subhasta, cosa que el converteix en un dels més cars del món.

La peça era tan ajustada que la van haver d’acabar de cosir a Marilyn quan es va posar el vestit moments abans de la seva actuació per al president.