El manresà Jordi Cruz s'ha convertit en protagonista d'una de les darreres polèmiques que han fet incendiar les xarxes socials. El cuiner, reconegut per ser un dels membres del jurat de Masterchef, no ha defugit d'una de les preguntes que més controvèrsia podia generar durant una entrevista amb el diari 20 Minutos: la seva opinió sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid. El seu "em caso amb Isabel Díaz Ayuso demà mateix" no ha agradat.

El cuiner, que ha recordat que va viure els seus inicis primer a Berga i després a Manresa, ha parlat sobre com Madrid es va mostrar més permissiva amb l'hostaleria enmig de la pandèmia. En ser preguntat sobre si s'arrepenteix l'haver lloat el Madrid d'Ayuso, el manresà assegura que "ho reafirma", tot assegurant "em caso amb Ayuso demà mateix". El bagenc matisa aquestes paraules, justificant que les emet des de la seva posició com a hostaler. "Hem viscut una situació amb poca ajuda, i allà s'ha lluitat perquè els bars i restaurants estiguessin oberts", afirma. "Es clar que hem de sobreviure i protegir-nos de la pandèmia, però hem d'intentar que, a part de no morir per covid, no morim de gana", apunta. Per aquest motiu, el cuiner valora positivament la "política constructiva" del govern d'Ayuso. A més, assegura que aquesta situació no s'ha donat a Barcelona. "A la capital catalana no ha passat el mateix, hem tingut molts problemes que tothom coneix", sentencia. Les seves paraules l'han convertit en trending topic a Twitter, on la seva postura envers la presidenta de la Comunitat de Madrid no ha convençut massa.