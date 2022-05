Britney Spears i Sam Asghari, la seva parella, han anunciat aquest dissabte a Instagram que han perdut el fill que esperaven. Fa només un mes que la cantant va revelar estar embarassada en la mateixa xarxa social. I les dues notícies arriben poc després que Spears aconseguís deslliurar-se deldur règim de tutela legal al qual la sotmetia el seu pare. Per això la cantant es va veure obligada a portar un DIU durant tretze anys amb l’objectiu que no es tornés a quedar embarassada.

«Hem d’anunciar amb molta tristesa la pèrdua del nostre nadó miracle en aquest primerenc estat de la gestació. És un moment devastador per a qualsevol pare. Potser hauríem d’haver esperat més per anunciar-ho. No obstant, estàvem molt emocionats per compartir aquesta bona notícia amb tots vosaltres. El nostre amor és la nostra força. Continuarem intentant ampliar la família. Estem agraïts per tot el vostre carinyo. Demanem que es respecti la nostra privacitat durant aquest difícil moment», són les paraules de la nota d’Instagram que ha compartit la cantant.