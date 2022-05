Aquesta setmana, les ‘Mamarazzis’ Laura Fa i Lorena Vázquez han apostat fort pel que consideren el tema de la setmana en la premsa rosa: la visita del rei emèrit a Espanya des d’Abu Dhabi. Joan Carles I ha visitat Espanya després de gairebé dos anys fora, després que abandonés el país el 3 d’agost del 2020 per instal·lar-se a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units).

Les periodistes han sigut molt ‘haters’ i creuen que els titulars no són dignes d’aparèixer en un diari... tot i que en el ‘podcast’ no han sigut tan tímides i Lorena Vázquez ha donat el titular perfecte, parafrasejant Laura Fa: «El rei [emèrit Joan Carles I] té els testicles més grans i penjants d’aquest país». «No els ha pujat al ‘Bribón’, els ha arrossegat, que gairebé li han de donar una puntada de peu per tirar-los dins», ha remarcat l’al·ludida.

Com si res

Totes dues han remarcat que els sorprèn no només que l’emèrit s’hagi passejat per Galícia com si res i fent el senyal de la victòria a tot arreu, sinó la resposta que ha donat a la premsa: «Explicacions, ¿de què?», quan li han preguntat per la carpetada a les investigacions sobre la seva fortuna.

Però la cosa no ha quedat allà, i després de confessar que han sigut «molt crítiques i molt àcides» amb el monarca, han apuntat la possibilitat que la <strong>reina Sofia s’hagi contagiat de covid</strong> a propòsit per evitar veure’s amb el seu marit.

«Vergonya»

Les dues reporteres critiquen els titulars del paper cuixé i la benvinguda que se li dona. Vázquez al·lucina, per exemple, que «la revista ‘¡Hola!’ hagi pujat a la barqueta amb el rei Joan Carles com si fos una famosa de torn venent una exclusiva». Totes dues coincideixen que el viatge de l’emèrit i la seva actitud no afavoreix en res la institució de la monarquia en general i l’actual rei d’Espanya, Felip VI, en particular.

I com ja estaven en la línia de repartir estopa, també han sacsejat la revista ‘Diez Minutos’, a la qual han criticat que en portada titulin que la presentadora, humorista i actriu Paz Padilla se n’ha anat de viatge amb «un amic», que no és sinó el seu millor amic, homosexual i exparella de David Valldeperas, director de ‘Sálvame’.

El que sí que estrena relació amorosa, i ha sigut agafat en ple carrer fent-se magarrufes amb la ‘influencer’ de 28 anys <strong>Andrea Sesma</strong> és l’actor Miguel Ángel Silvestre, de 40 anys. Els paparazzis han caçat el guapo intèrpret tocant-li el cul molt ben tocat, per a enveja de Laura Fa i Lorena Álvarez.

La ruptura de Lara Álvarez

I d’un nou amor a una ruptura: en aquesta ocasió, parlen de la presentadora de ‘Supervivientes’ Lara Álvarez, a qui consideren una dona molt lliure i de la qual expliquen una anècdota molt sucosa: havent quedat amb un concursant de ‘Supervivientes’ en una rotonda d’Astúries, Álvarez es va adonar que els paparazzis estaven seguint el cotxe del noi en qüestió i li va dir que tornés cap a Madrid.

Reconciliació i casa nova

La reconciliació televisiva de María del Monte i Isa Pi, la filla d’Isabel Pantoja –que es troba de gira per l’Argentina– també té cabuda en la distesa xerrada de les ‘Mamarazzis’, que també comenten l’exclusiva de ‘Lecturas’ sobre que Belén Esteban ha comprat una casa a la seva filla a Paracuellos de Jarama (Madrid).

Laura Fa també ha comentat les últimes novetats de la ‘Sálvame Fashion Week’, cosa que ha servit per portar a col·lació la dictadura que imposen els cànons de bellesa imperants i de com s’hi revelen alguns famosos en contra.