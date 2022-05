Si fa dos anys li haguessin dit que col·laboria amb el cantant Abraham Mateo, reconegut per cançons com "Vamos que nos vamos" o "Señorita", no s'ho hagués cregut. Aquesta és la reflexió que fa la tiktoker manresana Nadine Romero sobre la seva trobada aquesta setmana amb l'artista gadità. "Quan era petita ja sabia qui era, però mai m'hagués imaginat poder treballar amb ell en persona", admet la bagenca.