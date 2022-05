L'actor estatunidenc Kevin Spacey, de 62 anys, ha estat acusat aquest dijous per la Fiscalia britànica de quatre delictes d'agressió sexual contra tres homes comesos al Regne Unit entre 2005 i 2013.

La directora de la divisió especial de crim de la fiscalia, Rosemary Ainslie, assenyala en un comunicat que també "ha estat acusat d'obligar una persona a participar en una activitat sexual amb penetració sense el seu consentiment".

Els càrrecs comprenen dues agressions sexuals al març de 2005 a Londres contra un home i una tercera a l'agost de 2008, en que el demandant l'acusa de fer-li participar en una activitat penetrativa sense consentiment.La quarta agressió sexual es va produir suposadament a l'abril de 2013 en el comtat anglès de Gloucestershire.

L'actor estatunidenc va residir durant diversos anys a Londres, on va ocupar el lloc de director artístic del teatre The Old Vic entre 2004 i 2015.

Els responsables d'aquesta emblemàtica sala londinenca van indicar en 2017 que havien rebut queixes de 20 persones que van assegurar que van ser assetjades sexualment per Spacey, qui també va afrontar càrrecs per aquesta mena de delictes als Estats Units.

Kevin Spacey va obtenir els primers papers com a actor secundari en llargmetratges durant els anys 80. És conegut pel seu paper a la sèrie House of Cards, on ja va ser acusat d’assetjament sexual per un assistent de producció.També ha format part de l'elenc de les pel·lícules The Usual Suspects (1995) i American Beauty (1999), amb les que va aconseguir dos Oscar a Millor actor de repartiment.