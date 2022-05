La Guàrdia Civil ha detingut l'actor Luis Lorenzo, conegut pel seu pas per la sèrie 'La que se avecina', i la seva dona, Arancha, a la localitat madrilenya de Rivas Vaciamadrid com a presumptes autors de l'assassinat per enverinament de la tieta d'ella, segons fonts de la Comandància de Madrid. La titular del jutjat d'instrucció número 9 d'Arganda del Rey els ha deixat posteriorment en llibertat.

Luis Lorenzo, de 61 anys, i la seva dona, haurien enverinat amb metalls pesants la víctima per una herència. Tot es remunta a fa un any, després que la parella convidés l'anciana, María Isabel Suárez, a casa seva a Rivas -ella residia a Astúries - allunyant-la així de la resta de la família i impedint-li parlar amb el germà d'Arancha. Aquest, estranyat perquè no sabia res de la tieta i preocupat perquè no tornava a casa, va alertar la policia.

La Guàrdia Civil es va personar aleshores a casa de Luis Lorenzo que, tranquil i amb un somriure, els va dir que la dona no estava desapareguda, sinó que residia amb ells. Tanmateix, no els va permetre veure Isabel per comprovar com estava, argumentant que sense una ordre judicial no podien entrar al seu domicili.

El juny de 2021 l'anciana va morir, suposadament per causes naturals a causa de la demència que patia. Luis i la seva dona van enviar les seves restes mortals a Astúries, perquè fos enterrada a la seva terra natal. Tot i això, el germà d'Arancha, que feia molt de temps que sospitava que alguna cosa no anava bé, va denunciar a la Guàrdia Civil que podria tractar-se d'un assassinat i va demanar una autòpsia.

La justícia li va donar la raó i l'examen forense al cos de la seva tieta també: Isabel havia mort per enverinament amb dos metalls pesants, que es van trobar a l'autòpsia en dosis elevadíssimes. En la seva investigació, la Guàrdia Civil va descobrir, a més, que durant el temps que l'anciana va viure a casa de Luis Lorenzo - sense feina en aquells moments - s'havia gastat 30.000 euros. Tot indica que aquesta seria la font d'ingressos de la parella. A més, mesos abans de morir la dona va canviar el seu testament, deixant curiosament com a única hereva la seva neboda Arancha.