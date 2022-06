Hi ha notícies amb les que no val la pena fer filigranes, sinó que és millor xutar-les directament, com en el futbol. Perquè de futbolistes va la cosa: el defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, li hauria sigut infidel a Shakira, segons la periodista Laura Fa. «La cantant l’ha enxampat amb una altra i se separaran», assegura la redactora especialista en premsa rosa, una sentència que corrobora a la vegada la notícia que ahir va avançar el també periodista Emilio Pérez de Rozas: el capità del Barça i la cantant colombiana passen per una crisi sentimental i ell torna a viure sol des de fa setmanes al seu antic pis del carrer de Muntaner de Barcelona.

Laura Fa i Lorena Vázquez han donat l’exclusiva de la suposada infidelitat del futbolista en el videopodcast ‘Mamarazzis’, que s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) als comptes d’Instagrami Facebook d’El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Les periodistes han donat més detalls de la possible aventura de Piqué: Shakira estaria al cas de la deslleialtat i hauria posat cara i nom a la tercera persona en discòrdia. «Per això hauria pres la decisió de separar-se», afegeix Fa, que ha citat en directe la informació de les seves fonts: «Això és així. Ha passat. Per això hi ha distància. Potser queda en res, però això [la infidelitat] ha passat».

Piqué, «desencadenat» en la nit barcelonina

Piqué no només «passa nits i dies» al seu pis de solter, tal com va informar Pérez de Rozas. Vázquez i Fa han explicat els detalls de la seva nova rutina: «Està desencadenat» i «desbocat de festa», ha afirmat Laura Fa. En aquest sentit, les periodistes del cor han explicat que freqüenta, juntament amb el seu company d’equip Riqui Puig, els reservats de les discoteques Bling Bling i Patrón, totes dues situades a la zona alta de la capital catalana. I en els dos llocs, «se l’ha vist acompanyat d’altres dones».

«La paraula ‘desencadenat’ és la que ens ha arribat més», ha reiterat Fa, mentre que Vázquez ha detallat que als amics del futbolista els «semblava estrany que se n’anés a dormir tan tard tenint en compte que l’endemà tenia entrenament». Fa ha posat hora a les «moltíssimes sortides nocturnes»: s’allarguen «fins a les dues i les tres de la matinada», precisa.

La lletra de ‘Te felicito’, un bon dard

Shakira va publicar a finals d’abril el single ‘Te felicito’ amb la col·laboració de Rauw Alejandro. La lletra de la cançó és un repertori de retrets, però que ningú va interpretar com un dard al defensa del Barça. «Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda». «La lletra és un despit», afirma Fa.

Piqué ha desaparegut de les xarxes socials de Shakira

Hi ha altres elements a tenir en compte i que demostrarien que la separació entre el futbolista i la cantant és un fet. D’una banda, que Piqué ha desaparegut de les xarxes socials de Shakira, que sempre solia compartir moments al costat d’ell, i viceversa. L’última aparició va ser al març. De l’altra, que la cantautora va viatjar a Eivissa dues vegades al maig acompanyada dels seus fills, Milan i Sasha, però sense la seva parella. «En les imatges se la veia trista», ha recordat Fa. Ara ja se sap el motiu.