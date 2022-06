L'actor Johnny Depp ha guanyat aquest dimecres el judici per difamació contra la seva exdona, Amber Heard, encara que el jurat popular també li va considerar responsable de difamar contra l'actriu en una ocasió. La victòria en aquest mediàtic judici ha estat clara per l'actor perquè només haurà de pagar a Heard dos milions de dòlars davant dels més de 10 que haurà d'abonar ella.

Un jurat popular de set persones, cinc homes i dues dones, a l'estat de Virgínia ha fallat aquest dimecres a favor de Johnny Depp en una demanda contra la seva exdona Amber Heard, qui ha estat declarada "responsable" de difamar a l'actor per assegurar que va cometre violència domèstica contra ella.

El veredicte es va posposar després de 13 hores de deliberacions perquè diversos membres del jurat s'havien oblidat de completar correctament el formulari de veredicte.

Depp, qui va presentar aquesta demanda per difamació contra Heard, no ha estat present durant la lectura del veredicte, ja que tenia un compromís de treball prèviament programat, segons han comunicat els seus representants legals.

La disputa legal entre Heard i Depp

Depp i Heard es van conèixer durant el rodatge de la pel·lícula 'Els diaris del rom', basada en una novel·la de l'escriptor Hunter S. Thompson, i van inciar la seva relació l'any 2012, quan l'actor estatunidenc s'havia separat de la seva exparella, la també actriu Vanessa Paradis.

El maig de 2016, Heard va sol·licitar el divorci enmig de rumors que Depp havia estat violent amb l'actriu, arribant a llançar-li un telèfon mòbil a la cara, mentre que en altres àudios difosos pel diari 'The Daily Mail' la mateixa actriu reconeixia que havia colpejat a Depp.

Durant el judici, Heard ha narrat diversos incidents de presumptes abusos físics i sexuals durant el seu matrimoni, dient que els seus episodis violents generalment eren causats per alguna combinació d'alcohol, drogues o gelosia.

L'actor estatunidenc va demandar a Heard per 50 milions de dòlars per un article publicat el 2018 al diari 'The Washington Post' en el qual l'actriu va dir que s'havia convertit en una "figura pública que representa l'abús domèstic", encara que no va nomenar específicament l'actor.

Depp, protagonista de la famosa saga 'Pirates del Carib', va al·legar en el text que Heard volia generar atenció a l'article del Post i també va afirmar que no era la víctima, sinó la perpetradora dels abusos, segons ha recollit la cadena NBC News.

En el marc d'aquests litigis, també es va dur a terme un judici per difamació al Regne Unit a causa d'una publicació del diari britànic 'The Sun', en el qual el tabloide anglès va publicar un titular amb la cara de Depp i les paraules "colpejador d'esposes". Per això, Depp va demandar tant a l'editor executiu, Donen Wootton, com a l'empresa matriu de 'The Sun', News Group Newspapers.

Per part seva, Heard va fer una contra demanda per 100 milions de dòlars i va dir que només va ser violenta amb Depp en defensa pròpia o en defensa de la seva germana menor. La contra demanda de Heard es va centrar en tres declaracions fetes pel exabogat de Depp en 2020 al 'Daily Mail', en les quals va descriure les acusacions d'abús de Heard com un "engany".

El passat 11 d'abril va començar el judici per difamació, amb Heard i Depp compareixent davant el tribunal en el comtat de Fairfax, Virginia, i desenes de testimonis, així com més de 100 hores de testimoniatges en total, tal com ha recollit la cadena estatunidenca CNN.