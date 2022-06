El judici més mediàtic dels últims anys va acabar dimecres: Johnny Depp va guanyar la demanda per difamació contra Amber Heard, la seva exdona, que li haurà de pagar 15 milions de dòlars. El jurat no només va atorgar una victòria contundent al protagonista de la saga de ‘Piratas del Caribe’. També va estimar parcialment la demanda creuada de l’actriu d’‘Aquaman’ i l’actor haurà de compensar-la amb dos milions de dòlars.

El litigi civil va durar sis setmanes en un tribunal del comtat de Fairfax, a l’estat de Virgínia dels Estats Units. Els set membres del jurat popular van escoltar més de 100 hores de testimonis sobre la vida privada de la parella i, després de deliberar 13 hores durant tres dies, van arribar a un veredicte final. Aquests són els 10 moments clau del judici entre Johnny Depp i Amber Heard, que va deixar una reguera d’acusacions i barbaritats.

1 – L’impacte «catastròfic» en la carrera de Depp

A Johnny Depp li havien de pagar 22,5 milions de dòlars (21,38 milions d’euros) per una sisena pel·lícula de ‘Piratas del Caribe’, però quan la seva exdona Amber Heard el va acusar de violència de gènere, Disney va rebutjar el projecte, segons va explicar l’agent de l’actor durant el judici. A més, va afirmar que la columna de Heard al ‘Washington Post’ va ser «catastròfica» per a la carrera de Depp a Hollywood.

2 – Els excrements de Heard al llit de l’actor

L’actor va acusar la seva exdona d’haver deixat excrements sobre un llit de les seves cases després d’una baralla el dia del 30è aniversari de Heard. Un guàrdia de seguretat va assegurar que l’artista li va dir que els excrements eren una «horrible broma pesada que va sortir malament». Heard va negar aquestes imputacions i va assegurar que «no estava d’humor per a bromes», ja que va jurar que Depp l’havia agredit durant la seva lluna de mel a l’Orient Express.

3 – El dit amputat i el missatge escrit en sang

Depp va testificar que el 2015 es va tallar el dit amb vidres trencats quan Heard suposadament li havia llançat una ampolla de vodka. Va demanar atenció mèdica, però va dir a altres persones que s’ho havia fet a l’haver picat amb una porta per «no ficar-la en problemes», segons el seu testimoni. Durant el judici, el metge de l’actor va assegurar que va trobar un tros de la seva falange després d’una baralla. A més, l’artista va relatar que va entrar en xoc i que va escriure missatges a la paret utilitzant la sang del seu dit.

4 – L’esperat testimoni de Kate Moss

La model Kate Moss va mantenir una relació romàntica amb l’actor entre 1994 i 1998 i va ser un dels testimonis més esperats en el judici. A través d’una videotrucada des de la seva residència al Regne Unit, va sortir en la seva defensa: «Mai em va pegar, ni em va empènyer, ni va tirar per les escales», va afirmar.

5 – Camille Vasquez, protagonista inesperada del procés

Una de les representants legals de Depp, Camille Vasquez, es va convertir en una protagonista inesperada del judici. Va pressionar Heard en diversos punts, incloent la seva afirmació que les drogues i l’alcohol van convertir Depp en un «monstre» que es tornava violent amb ella. Les seves actuacions durant els interrogatoris, intel·ligents alhora que efectives, van tenir una gran repercussió en xarxes socials i molts usuaris van aplaudir la seva tasca.

Un altre dels moments més sonats del procés civil es va produir quan l’advocada va mostrar als membres del jurat un ganivet que Heard li va comprar a Depp com a regal el 2012.

6 – «Sí, ho soc»: Depp afirma que és víctima de violència domèstica

Depp va remarcar durant el seu testimoni que mai havia arribat «al punt de pegar a Heard de cap manera» ni a «cap dona» en la seva vida. És més, es va descriure a ell mateix com una víctima de violència de gènere. Va succeir quan una advocada seva, Jessica Meyers, va reproduir la gravació d’una conversa entre l’actor i Heard el 2016. En la gravació s’escolta que en un moment ella li diu a Depp: «Digues-ho al món, Johnny, digues-ho: ‘Jo, Johnny Depp, un home, també soc víctima de violència domèstica’.

Quan la gravació va acabar, la lletrada de Depp li va preguntar: «¿Quina és la teva resposta quan la senyoreta Heard diu ‘digues-ho al món, Johnny, digues que tu, Johnny Depp, un home, també ets víctima de violència domèstica’». La resposta de l’actor va ser directa: «Dic que sí, que ho soc». Per contra, la defensa de Heard es va basar a reiterar una vegada i una altra que havia sigut maltractada durant el seu matrimoni amb el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

7 – Heard copiava el vestuari de Depp

Després de diversos dies de sessions judicials, els fans de Depp es van adonar que l’actriu copiava la vestimenta que havia portat el seu exmarit el dia anterior. Aquest fenomen es va repetir en diverses ocasions i la més notable va ser quan el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ va aparèixer un dia amb una corbata de Gucci adornada per un detall daurat en forma d’abella al centre. Dos dies més tard, ella es va vestir exactament amb aquest complement.

8 - Trastorn de personalitat o estrès posttraumàtic?

La psicòloga forense Shannon Curry, trucada per l’equip de Depp, va explicar al jurat que creia que Amber Heard patia dues malalties mentals: trastorn límit de la personalitat i trastorn histriònic de la personalitat. La doctora va dir que havia arribat a aquesta conclusió després de passar 12 hores amb Heard el desembre de 2021 realitzant-li exàmens de salut mental i repassant el seu historial mèdic. El trastorn límit de la personalitat és una malaltia d’inestabilitat, va assenyalar Curry, marcada per «molta ràbia i crueltat cap a les persones de menys poder i per buscar l’atenció».