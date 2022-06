No hi ha dubte que Kim Kardashian ha sabut aprofitar bé la seva fama i és una de les dones més influents del planeta. Sense anar més lluny, una de les seves últimes gestes va ser treure del museu el vestit original de Marilyn Monroe per lluir-lo a la gala del MET.

No obstant, l’empresària, de 41 anys, ha sigut rebutjada per la reina Isabel II en persona, ja que no ha sigut convidada a la seva festa de Jubileu pels seus 70 anys al tron britànic. Segons ‘The Daily Mail’, la celebritat va intentar per tots els mitjans aconseguir una invitació per acudir al les celebracions que tenen lloc durant tot aquest cap de setmana. L’esmentat tabloide afirma que fins i tot dies abans que se celebressin els multitudinaris actes es va veure Kardashian i el seu nòvio, el còmic Pete Davidson, a Londres. Una visita poc usual per a la model, ja que no sol viatjar amb freqüència al Regne Unit. Segons la publicació, per a la festa privada amb motiu del Jubileu de Platí hi havia un total de 10.000 invitacions, que s’havien consignat a través d’un votació pública i unes altres 7.500, que van ser repartides en treballadors especials com membres de les Forces Armades, voluntaris i membres d’organitzacions benèfiques. Així que malgrat que Kim Kardashian ha posat tots els esforços a aconseguir una invitació, des del Palau de Buckingham li van tancar la porta als nassos.