Shakira i Piqué, Piqué i Shakira: La parella del moment molt a desgrat seu. El que un dia va començar com «un wakarumor», s’ha convertit en una wakacrisi. Aquesta setmana, el nostre company de ‘El Periódico’ Emilio Pérez de Rozas feia saltar la llebre que sembrava els dubtes sobre la felicitat conjugal d’una de les parelles més mediàtiques i populars del món sencer. El periodista esportiu assegurava en un dels seus articles que «tot sembla indicar que la relació sentimental entre Shakira i Piqué està travessant un dels seus pitjors moments des que es van conèixer» i revelava que el futbolista passava «nits i dies» al seu pis de solter del carrer Muntaner de Barcelona.

I mentrestant, la resta dels humans es recuperava de la notícia del valent Pérez de Rozas, la meva companya Laura Fa i jo fèiem els deures intentant confirmar una informació que havia arribat al seu telèfon mòbil durant el cap de setmana. Dimecres, vam aconseguir contrastar l’esmentada informació i vam deixar anar la bomba: Shakira i Piqué passen una forta crisi a causa de l’aparició d’una tercera en discòrdia. El missatge deia el següent: «Shakira l’ha enxampat amb una altra. Això és així, ha passat, per això hi ha distància. Potser queda en res, però ha passat». Tan breu com demolidor. I allà va començar el nostre periple per esbrinar la identitat de l’amiga de Piqué. Amb prou feines unes hores després ja li posàvem edat i color de cabell. La dona més buscada tenia 22 anys i era, és, rossa. La seva professió, cambrera i hostessa d’esdeveniments. Diverses fonts ens dirigien a la mateixa direcció. Avui us podria dir el seu nom, cognoms, lloc de feina i fins i tot descriure-la físicament, mentre miro una de les seves fotografies en el seu perfil d’Instagram. Un petit salt per a la humanitat i un de molt gran per a aquestes simples ‘Mamarazzis’.

Molt rum-rum

No us podeu arribar a imaginar la quantitat de missatges i trucades que hem arribat a rebre durant aquests dies. Una infinitat de companys periodistes d’aquest i altres continents, alguns d’ells, noms coneguts i primeres espases, ens han inundat d’informació sobre presumptes dones amb qui Gerard Piqué hauria sigut vist en locals molt coneguts de la nit barcelonina. De sobte, tothom sabia d’«una amiga d’una amiga d’una amiga» que coneixia molt de prop el futbolista o que havia coincidit amb Piqué en algun restaurant o discoteca amb reservats molt transitats. D’altres, en canvi, desmereixien la informació per sabuda i gastada, i asseguraven que «això ja no és notícia», traient-li valor. Però el cert és que fins ara ningú s’havia atrevit a publicar res respecte a això, malgrat que la circulació de rumors i informació era constant, sobretot els últims mesos. Fixin-se que distingeixo els dos conceptes: Informació vs. rumors.

Una altra de les sorpreses ben curioses que ens ha ofert aquesta notícia és que per a Mediaset ha passat completament desapercebuda. Vaja, silenci absolut respecte a això en tots els programes del grup. Tenint en compte que es tracta d’una parella que ha sigut objectiu de tota mena de premsa des de l’inici de la seva relació, em resulta totalment incomprensible i sorprenent que, amb la quantitat d’hores que dedica Telecinco a la informació rosa i sobre famosos, ni tan sols hagi cridat la seva atenció per dedicar-li uns minuts d’anàlisi i comentari. Aquí hi ha gat amagat. Mentre els mitjans de comunicació de mig món es fan ressò de la notícia i obren nous melons (com el rumor viral de la suposada relació de Piqué amb la mare d’un company del seu equip) i els mitjans espanyols, sobretot els escrits, dediquen pàgines i pàgines a l’assumpte, per a Mediaset la notícia no existeix. ¿A què respon aquest silenci? ¿Es tracta d’un silenci obligat o escollit?. Qui no estarem en silenci som les ‘Mamarazzis’; dimecres que ve, més dades en el nostre podcast setmanal.