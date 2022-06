Alberto San Juan serà el protagonista de la primera producció original espanyola de Disney+, un biopic sobre Cristóbal Balenciaga, la vida del qual retratarà aquest nova sèrie, que inicia aquest dilluns un rodatge de quatre mesos entre Espanya i França.

La mateixa plataforma audiovisual ha anunciat la notícia a través d’una nova publicació a les seves xarxes socials, juntament amb diverses imatges de l’intèrpret caracteritzat per interpretar el geni de la moda.

«Participar en aquest projecte és un luxe: pel personatge, pels guions, pels directors i per l’equip en general. És un repte per a tothom. Com sempre, però una mica més. És gairebé com rodar tres pel·lícules en quatre mesos, en diversos idiomes i amb un pas de temps de diverses dècades entre el principi i el final», ha apuntat l’actor guanyador de dos premis Goya en un comunicat distribuït per la plataforma.

Ara, amb aquest nou paper, l’actor interpretarà l’icònic modista, «un home enigmàtic i amb un talent extraordinari que va desafiar les convencions socials de l’època i va revolucionar el món de la moda», com han afirmat fonts de Disney+.

El madrileny, de 53 anys, s’uneix així a un equip liderat pels creadors de ‘Loreak’, ‘Handia’ i ‘La trinchera infinita’, Jose Mari Goegana, Jon Garaño i Aitor Arregi, guionistes juntament amb Lourdes Iglesias, i directors d’aquesta ficció de sis capítols.

En les imatges que ha distribuït la plataforma, s’aprecia l’espectacular transformació que ha experimentat San Juan per encarnar el dissenyador espanyol més influent de tots els temps, fill d’una modista i un pescador, que a base d’ambició i talent va forjar la seva pròpia identitat, sobreposant-se als prejudicis d’una època i a un context històric terriblement advers.»Quan Alberto San Juan va arribar a la prova vam sentir que havíem trobat el nostre Cristóbal Balenciaga. És el protagonista absolut, present en gairebé totes les escenes de la sèrie i interpretant un dissenyador de moda, fet que implica aprendre a cosir o a manipular una tela», han assenyalat mitjançant un comunicat de Disney+ , Goenaga, Garaño i Arregi.

‘Balenciaga’, el títol del qual és provisional de moment, ha suposat un minuciós treball d’investigació i recreació. La dissenyadora de vestuari Bina Daigeler, nominada a l’Oscar per la pel·lícula d’acció real ‘Mulán’ de Walt Disney Studios, i el figurinista Pepo Ruiz Dorado, dirigeixen un departament de 30 persones que es troba recreant els dissenys del mestre de Getaria.

Ells formen part d’un equip de 100 professionals i 2.000 figurants que, durant les divuit setmanes que dura el rodatge, interpretaran un centenar de personatges.

La sèrie transcorre des de la Guerra Civil espanyola fins a principis de la dècada dels 70, i es filmarà en més de 90 localitzacions del nostre país (el País Basc, Navarra i Madrid) i França (París, Bordeus i Tolosa).