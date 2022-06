Shakira va tornar ahir a la nit a Barcelona sola amb els seus fills després de passar el cap de setmana a Hluboká, a la República Txeca , per animar, al costat de Gerard Piqué, el seu primogènit, Milan, que ha disputat un torneig internacional de beisbol. La parella, que ja ha confirmat la seva separació, ha estat junta «pel bé i per la felicitat dels seus fills», segons han explicat en exclusiva les ‘Mamarazzis’ a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. El primogènit, de vuit anys, forma part de la selecció catalana que ha jugat el campionat Super CUP sub-10.

Va intentar evitar les càmeres

La cantant va aterrar diumenge a les 22.40 hores a la capital catalana sola amb els seus fills a la terminal de vols privats quan es va acabar el torneig, on l’esperaven diversos fotògrafs. Shakira va parlar amb el personal de seguretat per intentar que la seva furgoneta entrés a la pista i evitar les càmeres i les preguntes incòmodes, però no va ser possible i va sortir agafada de la mà dels seus fills i amb ulleres de sol.

La pressió mediàtica, no obstant, segueix aquest dilluns a les portes de casa seva, ja que a Catalunya és festiu i, per tant, no hi ha escola.

Centrada en la seva gira

«Shakira ara està centrada en la seva gira, mentre que Piqué ha marxat de vacances amb uns amics», expliquen Lorena Vázquez i Laura Fa.

De fet, dissabte va arribar la seva germana Lucy des de Colòmbia per animar Shakira i va concedir una entrevista a Fa. Quan li va preguntar si s’esperava la ruptura, va assentir amb el cap i va dir «possiblement».