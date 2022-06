La ruptura de Shakira i Gerard Piqué ha commocionat arreu. Semblava una de les parelles més sòlides del món de l'esport, motiu pel qual la sorpresa ha colpejat els fanàtics de totes dues personalitats. Tot i això, aquesta ruptura també té un apartat econòmic i legal important, ja que tots dos compten amb una fortuna multimilionària-

Shakira compta amb 300 milions d'euros, una riquesa forjada en la seva trajectòria musical. Aquests diners provenen fonamentalment del món de la música. Piqué, per part seva, compta amb diverses empreses, és propietari de l'Andorra i també juga al FC Barcelona, ​​per la qual cosa compta amb un patrimoni estimat de 80 milions d'euros.

El cas és que no estan casats, per la qual cosa les seves pertinences no s'hauran de repartir. La colombiana compta amb diversos immobles arreu del món, mentre que el futbolista té una casa de tres plantes al centre de Barcelona estimada en 4,5 milions d'euros.

En qualsevol cas, tots dos són multimilionaris i la seva fortuna no es veurà alterada. Tot i això, han contactat amb advocats experts en aquestes qüestions per veure com gestionaran la ruptura.