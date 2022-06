Fa una setmana, i coincidint amb els insistents rumors de crisi amb Gerard Piqué per una presumpta infidelitat del futbolista, una ambulància va acudir al domicili de Shakira a Barcelona,<strong> fet que va originar les especulacions sobre un fort atac d’ansietat </strong>de la cantant provocat per la ruptura amb qui ha sigut la seva parella durant els últims 12 anys. Una informació que la colombiana no va tardar a desmentir poc després de confirmar, aquest dissabte, la seva separació del culer a través d’un breu comunicat conjunt en el qual la parella es va limitar a demanar respecte pels seus fills, Milan i Sasha, la seva gran prioritat en aquests moments delicats.

Conscient de la preocupació dels seus fans per la seva suposada crisi nerviosa després de la ruptura amb Piqué, Shakira va trencar el seu silenci a través de Twitter per explicar que l’ambulància al seu domicili no era per a ella, sinó per al seu pare, William Mebarak, que «desafortunadament va tenir una caiguda important dissabte passat, 28 de maig». «Aquell dia el vaig acompanyar personalment en una ambulància fins a l’hospital, on es troba recuperant-se favorablement», afegia, i va publicar una imatge en què se la veu fent un petó carinyós al seu progenitor, amb el rostre moradenc i un apòsit a la cella dreta.

No obstant, la millora de William Mebarack ha sigut notable en els últims dies i aquest dilluns va rebre l’alta hospitalària després de poc més d’una setmana ingressat, per la qual cosa ja descansa amb la seva família al seu domicili. Una gran notícia per a Shakira, molt unida als seus progenitors i en un moment complicat a causa de la seva separació de Piqué.

Amb el recolzament incondicional de la seva dona, Nidia Ripoll; el seu xòfer, i una empleada de la llar, William s’ha deixat veure arribant amb cotxe a la casa de la cantant, amb un apòsit al front i part del rostre morat per les seqüeles de la caiguda. Sempre molt discrets amb la vida personal de Shakira, els seus pares s’han fet els desentesos a les preguntes sobre la seva ruptura amb Piqué i han evitat comentar com es troba la seva filla després d’haver decidit finalitzar la seva relació després de 12 anys d’amor.