Tres dies després d’anunciar la seva separació a través d’un comunicat conjunt, les incògnites sobre els motius de la seva ruptura continuen envoltant Shakira i Gerard Piqué. Així doncs, després dels rumors que la cantant hauria fet fora Piqué de la seva vivenda familiar, en les últimes hores l’entorn del blaugrana s’ha insinuat que la decisió d’emprendre camins separats hauria sigut d’ell i no d’ella.

Hem pogut confirmar que el futbolista del Barça viu actualment al seu pis de solter de Sant Gervasi, pròxim a la plaça d’Adrià. El defensa, que tornava a casa aquest dimarts no es va mostrar disposat a respondre a les preguntes d’aquest diari, i va preferir entrar discretament a l’apartament.

Aquests dies, Piqué intenta desenvolupar les seves activitats tant esportives com empresarials aliè a la gran polèmica entorn de la seva situació personal. Tal com hem explicat, Shakira no volia separar-se malgrat que, com a parella, feia tres mesos que passaven una forta crisi. Hauria sigut el futbolista el que va decidir abandonar el domicili familiar per instal·lar-se al seu impressionant àtic del carrer de Muntaner, on vivia abans de conèixer la cantant.