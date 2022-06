Jamie Spears, el pare de Britney Spears, va demanar dimarts a un tribunal que posi fi a la tutela de la seva filla, un polèmic règim legal pel qual el seu progenitor ha controlat les finances i la vida de la cantant des de fa 13 anys. La defensa de l’estrella del pop va descriure com una «victòria massiva» la decisió de Jamie Spears, que fa menys d’un mes va anunciar la seva intenció d’abandonar el seu paper com a tutor legal, però que fins ara pretenia deixar en mans d’una altra persona aquesta funció de control que exerceix des de 2008. «Com el senyor Spears ha dit una vegada i una altra, l’únic que vol és el millor per a la seva filla. Si la senyoreta Spears vol posar fi a la tutela i creu que pot portar la seva pròpia vida, el senyor Spears creu que hauria de tenir aquesta oportunitat», va indicar l’advocada del pare, Vivian Lee Thoreen.

En un nou document presentat aquest dimarts al Tribunal Superior de Los Angeles, que porta el cas, Thoreen va argumentar que «podria ser que ja no existeixin motius per establir una tutela». Es tracta d’un pas més respecte al seu anunci del 12 d’agost, quan Jamie Spears va renunciar a continuar com a tutor legal de la seva filla, però va demanar que aquest règim seguís en mans d’una altra persona, però no va aclarir quan es produiria aquesta transició.

Al juny, Britney Spears va denunciar com a «abusiva» la seva tutela legal, una figura que als EUA es reserva per a persones incapacitades o amb malalties greus que no poden fer-se càrrec de si mateixes. En una declaració telefònica davant la cort, la cantant, de 39 anys, va suplicar llavors que li deixessin recuperar la seva vida i va denunciar que, tot i que li agradaria tenir un fill, els seus tutors no la deixaven anar al metge per treure’s el DIU (dispositiu intrauterí) que té inserit.

Tot i que l’artista va demanar al tribunal que retiri el seu pare com a tutor legal, fins ara no ha sol·licitat formalment el final de la tutela, que des de 2019 està dividida en dos, amb la part financera en mans de Jamie Spears i l’aspecte personal en les de l’advocada Jodi Montgomery.

La jutge que porta el cas, Brenda Penny, haurà de decidir ara si accepta la nova petició del pare de la cantant i l’audiència del litigi està programada per al 29 de setembre. L’advocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, va descriure la notícia com una victòria «massiva» per a l’artista, però va advertir que continuaran explorant opcions per demandar el pare per la seva presumpta manipulació negligent de les finances de la cantant. «Si el senyor Spears creu que pot esquivar la justícia i la rendició de comptes, inclosa una declaració jurada i la resposta de preguntes sota jurament, està equivocat», va afirmar en un comunicat Rosengart, que representa la cantant des de juliol.

El pare de Britney es va fer càrrec de la seva vida personal i de les seves finances el 2008, després d’una etapa en què la cantant es va comportar de manera erràtica. Tot i que la mesura va ser de caràcter temporal al principi, s’ha mantingut al llarg de 13 anys en què l’artista ha actuat, publicat discos i protagonitzat un espectacle milionari a Las Vegas entre 2013 i 2017, de vegades en contra de la seva voluntat.

El conflicte entre la cantant i el seu pare ha generat un gran moviment a les xarxes socials de suport a l’artista amb el lema ‘#FreeBritney’ ‘(llibertat per a Britney’), un clamor que ha agafat impuls aquest any després de l’estrena del documental sobre la tutela ‘Framing Britney Spears’.