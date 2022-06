La figura de Gerard Piqué està al centre de l'huracà informatiu per la seva separació de Shakira. Tot el que fa o ha fet surt a la llum. Per exemple, 'Socialité' ha revelat gràcies a Jordi Martín com serien les seves nits més "boges" a Barcelona.

Aquest és el retrat robot de l'«amiga» de Gerard Piqué "Sobre les festes de Piqué, a veure... Jo porto 12 anys seguint-lo, i és molt conegut a Barcelona, les festes que fa... Però em recalquen que últimament està desfasat, gastant moltíssim de festa amb el seu company Riqui Puig. Està gastant-se quantitats indecents de diners en discoteques i restaurants fins a altes hores de la matinada", ha explicat el conegut paparazzi en el programa de Telecinco. Descubrimos el 'modus operandi' de Piqué cuando sale de fiesta #Socialité570 pic.twitter.com/k1ncdoPGek — SOCIALITÉ (@socialitet5) 12 de junio de 2022 El fotògraf assegura que el futbolista arribaria a gastar fins a 2.000 euros per nit, com a mínim. Tot això després de rumorejar-se que ell ja tindria una nova il·lusió que estaria evitant les càmeres utilitzant espais privats i tot tipus de trucs.