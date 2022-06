Justin Bieber ha “millorat” des que li van diagnosticar la síndrome de Ramsay Hunt segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials. "Hola a tots. Aquí Justin, volia mantenir-vos actualitzats amb el que està passant. Òbviament, com podeu veure a la meva cara, tinc una síndrome anomenada Ramsay-Hunt i la provoca un virus. Ataca el nervi de l'orella i tots els nervis facials, cosa que m'ha provocat una paràlisi facial. Com podeu veure, el meu ull no parpelleja. No puc moure el forat del nas", ha relatat el cantant en un vídeo, en el qual també afirma sentir "frustració" per la cancel·lació dels concerts que tenia programats. "No sóc capaç de fer-los; el cos m'ha demanat frenar una mica, i espero que ho entengueu", lamenta.

L'estrella musical diu que "cada dia he millorat" i que part de la força l'ha trobat en la fe: "Contra les molèsties he trobat consol en qui em va dissenyar i em coneix. Em recorda que ell em coneix per complet. Coneix les parts més fosques de mi que no vull que ningú conegui i m'acull constantment als seus amorosos braços". Es refereix a Déu, ja que Justin Bieber és un fervent devot d'una de les vessants del cristianisme protestant.