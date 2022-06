Dues setmanes després de confirmar la seva ruptura amb Shakira, Gerard Piqué ha estat vist a Estocolm (Suècia) en una festa amb una noia rossa la identitat de la qual encara es desconeix, segons informen en exclusiva les 'Mamarazzis' d'El Periódico de Catalunya, Lorena Vázquez i Laura Fa.

Dimecres passat dia 15 de juny, Piqué va volar a les 19.00 hores cap a la capital sueca per acudir a l'esdeveniment ‘Brilliant Minds’, al qual el futbolista estava convidat com CEO de la seva empresa Kosmos, dedicada al desenvolupament de projectes esportius.

Desacord amb una 'influencer' sueca

El dijous 16 a la nit, el jugador del Barça va ser vist en un conegut parc d'Estocolm i va evitar fer-se fotografies amb alguns fans. La cosa es va torçar la nit del divendres dia 17 de juny, durant una festa del mateix esdeveniment ‘Brilliant Minds’, al qual Piqué va acudir -vestit amb una caputxa- amb una noia rossa. La imatge de tots dos l'ha fet pública a Instagram una ‘influencer’ i empresària sueca, que aquella nit va tenir un desacord amb el futbolista i va decidir penjar-ho a les seves xarxes.

La dona en qüestió és Katrin Zytomierska, propietària de la cadena de restaurants de menjar saludable ‘Clean Eating’. En una entrevista amb Laura Fa i Lorena Vázquez, Katrin ha explicat que es va trobar amb Piqué al voltant de les dotze de la nit del divendres en la festa que organitzava l'esdeveniment, i va decidir acostar-se a ell per demanar-li si podia saludar al seu fill.

“Li vaig preguntar si podria saludar al meu fill i ell em va dir que no. Li ho vaig tornar a preguntar i em va tornar a respondre que no. No va ser mal educat, però sí una miqueta descarat. Suposo que en ser un jugador de futbol tan important… Però jo no el coneixia finsa aquell moment. Després vaig fer la fotografia per fer el post en el meu Instagram”.

Així doncs, Katrin va publicar la fotografia de Piqué acompanyat d'una jove rossa, i un peu de foto amb un text en el qual la ‘influencer’ es va mostrar molt enfadada per la resposta del futbolista cap a ella. De fet, fins i tot arriba a etiquetar-lo perquè ell mateix vegi la seva indignació: "Escolta'm perdedor @3gerardpique Segurament moltes noies en aquesta festa volien XXXX amb tu, i jo et vaig veure i immediatament vaig pensar en el meu fill. Vaig ser clara amb tu, et vaig demanar saludar al meu fill. Em vas dir que no. Tu qui ets? Un tiu que regateja amb la pilota?".

Hores després de penjar aquesta imatge i text, Katrin va decidir posar en manera privada el seu perfil d'Instagram: "M'he vist obligada a tancar el meu compte perquè han començat a seguir-me un munt d'espanyols que no conec, i soc una dona de negocis important a Suècia", ha declarat a Fa i Vázquez.

Preguntada sobre si sap alguna cosa sobre la identitat de la noia rossa que acompanyava a Piqué, Katrin ha respost que desconeix de qui es tracta.