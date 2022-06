El Bugatty Veyron de Cristiano Ronaldo, un cotxe biplaça valorat en 2,1 milions d’euros i amb 900 cavalls de potència, s’ha estavellat aquest dilluns a Mallorca contra una casa del municipi de Bunyola sense que se’n coneguin ara mateix els motius.

El sinistre ha succeït a les onze del matí al carrer Alzina de la Urbanització de sa Coma, als voltants de l’Hospital Joan March, una via molt poc transitada. I el cotxe de luxe, de color negre, que en aquell moment no conduïa el futbolista portuguès del Manchester United, sinó un empleat, s’ha encastat contra l’entrada d’una casa de camp i contra la caseta de les bombones de butà, que ha quedat totalment destrossada i amb bombones escampades per terra, deixant, a més a la carretera la marca de la frenada que l’automòbil ha intentat per evitar l’impacte.

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Bunyola s’han desplaçat fins al lloc dels fets i constatat que el conductor del vehicle de Cristiano Ronaldo no ha patit cap lesió, però sí tot el frontal del luxós vehicle. Els agents han indicat que el conductor ha firmat un informe amistós d’accidents.

Cristiano Ronaldo està de vacances a Mallorca des del dia 14 de juny, acompanyat de la seva dona, Georgina Rodríguez, i els seus cinc fills.