Sevilla va arrencar dijous la seva celebració de l’Orgull LGTBI+ amb força. María del Monte va ser la protagonista absoluta de la jornada.

La cantant va reconèixer que des de fa 23 anys té una relació amb Inmaculada Casal: ¡bravo! «Vull que sapigueu que soc una persona més dels que som aquí», va sentenciar María del Monte.

L’escenari gairebé cau. Els sevillans van embogir i les xarxes socials van aplaudir la ‘tonadillera’. Però no va ser cap sorpresa. La seva orientació sexual no sorprèn ningú. En la seva vida quotidiana ella mai s’ha amagat. Els periodistes hem vist sempre Inmaculada al costat de María. Tot estava molt més normalitzat del que ha semblat. María, en la seva vida diària, era molt més lliure del que aquests dies reflecteixen els titulars. Tothom destaca el seu acte com una ‘sortida de l’armari’ (¡quina frase més antiga, per Déu!), però el que va fer María aquest dijous va ser molt més que això, va ser un acte d’amor.

María mai va estar dins un armari, en la seva esfera privada no amagava la seva nòvia. El que va voler la cantant és donar a la seva parella el lloc que es mereix i va reconèixer públicament: «Tinc l’amor de la meva vida, he tingut la sort de trobar l’amor de la meva vida». El camí sabem que no ha sigut fàcil.

Es coneixen des de la infància

Inma Casal i María del Monte es van conèixer quan eren unes nenes, a escola. I ja de més grans van formar part del mateix grup d’amics. Inmaculada es va casar i va tenir dos fills i María, altres parelles. Mai n’ha parlat i desconec si en aquells anys ja existia algun tipus d’atracció entre les dues. Però va arribar l’època de l’amistat especial entre Isabel Pantoja i María del Monte. És un dels temes més suculents de la història de la premsa del cor del nostre país.

Les fotografies que va fer Diego Arrabal de les dues ‘tonadilleras’ jugant a la platja són icòniques. Les dues cantants van compartir durant uns anys viatges, vacances i família, però mai van confirmar que fossin nòvies. Avui dia sembla una obvietat, però com que cap de les dues ho ha explicat, continuarem parlant d’‘amigues’. La seva relació d’amistat va durar alguns anys i els motius de la ruptura sempre han sigut una incògnita. Només hem conegut el més evident, que mai es van tornar a parlar i que hi ha hagut molt mal rotllo entre les dues.

Posarem una mica de llum, si és possible. Un dia, parlant amb un dels nebots de María del Monte (permeteu-me que no en reveli el nom), li vaig preguntar: «¿per què van deixar de ser amigues la Pantoja i la teva tieta?». Ell em va respondre: «La meva tieta es va enamorar perdudament d’una periodista de Canal Sur. Guapíssima. Per això van acabar tan malament».

Vaja, ara quadra tot. Així que, segons el cercle més pròxim, María del Monte es va enamorar d’una altra dona i per això va deixar de ser amiga de la Pantoja. ¿Aquesta altra dona era la Inmaculada? Pot ser. Durant molts anys s’ha especulat amb diferents teories del final de l’amistat entre les dues. Que si rumors d’infidelitat, que si un robatori, que si una baralla.

<strong>Kiko Rivera</strong> fins i tot va arribar a explicar que es van barallar per una casa. Ell sempre centrant l’atenció en el tema econòmic. Però ningú va donar més detalls. Charo Vega, en un ‘Deluxe’, sí que va explicar que en aquella època la Pantoja ho va passar molt malament. «Jo li donava la raó a Pantoja, si és com ella deia», va assegurar Charo, però no va anar més enllà.

El 8 de juliol Isabel Pantoja serà a les festes de l’Orgull de Madrid. No parlarà de María del Monte, ni de cap de les seves relacions. El dubte ara és saber si la cantant farà com la seva examiga i aprofitarà la conjuntura per alliberar-se d’una vegada per sempre. Tant de bo.