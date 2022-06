Feia 23 anys que no ho deia als quatre vents. Però aquest dijous la cantant María del Monte, que era pregonera dels actes de l’Orgull gai a Sevilla, ha confessat en el seu discurs que és «una persona més de tots» els que eren allà, i ha convidat la seva parella a pujar a l’escenari i afegir-se a la celebració. «No m’he amagat mai a la vida de ningú, ni ho faré mai, per estimar», entre crits de joia i aplaudiments del nombrós públic present.

Però qui és la parella i la família de l'artista, que fa «23 anys que protegeix», com ella mateix va dir a la cèntrica Alameda de Hércules?

Es tracta d’ Inmaculada Casal, l’afortunada periodista de Canal Sur que ocupa el cor de la folklòrica des de fa més de dues dècades.

Barcelonina de naixement

Inmaculada Casal va néixer el 15 de febrer de 1964 a Barcelona, però des de molt petita se’n va anar a viure a Sevilla amb la seva família. Va estudiar Ciències de la Informació a la Universitat Complutense de Madrid, on es va llicenciar el 1988. Tot i que ha treballat en diversos mitjans, on ha triomfat més ha sigut a la televisió. Ella mateixa assegura que és en aquest mitjà on «m’han sortit les dents».

Els seus inicis van ser a Telesur, on va presentar un programa d’entrevistes, i d’allà va passar, el 1990, a Canal Sur, en què ha treballat en diversos programes: des d’informatius, on cobria informació de tribunals i casa reial, fins a entreteniment, i ha sigut presentadora i ha produit ‘Contraportada’ i ‘De lujo’.

També ha dirigit i presentat alguns especials, com els especials de Feria de Canal Sur, com explica a la seva web: ’Inmaculada Casal, el blog d’una periodista andalusa’.

Actualment és cap de Societat de Canal Sur TV. La periodista també és molt activa a les xarxes socials.

A la desfilada de Dior

A la seva última publicació a Instagram, per exemple, se la veu feliç assistint a l’espectacular desfilada de Dior a Sevilla, tot just fa una setmana. A més de fer-se un ‘selfie’ amb Elle MacPherson, una de les cares vips que van assistir a la presentació Creuer 2023 a la plaça d’Espanya sevillana, en una altra instantània també comparteix pla amb la seva nòvia, María del Monte, de 60 anys.

Aficions

A la mateixa xarxa social es poden endevinar els gustos de la rossa periodista, que, segons compte ‘Vozpópuli’ té dos fills, Santos i Teresa, d’una relació anterior. A Inmaculada li encanten les flors i viatjar. Adora Sevilla, la Setmana Santa, la Feria de Abril i El Rocío.

I des de fa 23 anys, comparteix la seva vida amb la cantant, amb qui ha compartit moments feliços i més amargs, com la mort de la seva mare, Bibiana Algaba, que va morir l’agost del 2021 als 95 anys, així com la pèrdua d’un germà a conseqüència del coronavirus.