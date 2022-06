David Bustamante es va aprimar 17 quilos en cinc setmanes per participar en el combat contra Mr. Jagger en ‘La velada del año 2’ organitzada per l’‘streamer’ Ibai Llanos al Palau Olímpic de Badalona (Barcelona). L’esdeveniment va trencar tots els rècords d’audiència de Twitch: més de tres milions de dispositius es van connectar per veure el gran esdeveniment de l’any en l’ecosistema digital espanyol. Tanmateix, no només Ibai va ser el gran triomfador de la nit: el cantant va ser l’altre gran protagonista de la cita a l’enfundar-se els guants.

El cantant només va tenir un mes per preparar-se la vetllada, després que l’actor de ‘La casa de papel’, Jaime Lorente tingués una baixa d’última hora. En aquest temps, el càntabre va entrenar molt dur per mirar de fer front al seu rival, que ja es va coronar campió en la primera edició de l’esdeveniment. Bustamante no va aguantar les envestides El cantant, de 40 anys, va començar molt fort en el primer assalt, però no va poder fer res contra Mr. Jagger, de 27. Així, el ‘showman’ va anar prenent la iniciativa, i el segon ‘round’ del combat va ser el definitiu. Al càntabre li van faltar cames i oxigen per continuar competint a la recerca de la victòria final i va abandonar. Va ser quan el tercer assalt era a punt de començar, quan l’àrbitre del combat, Salvador Salvà, va decidir que Bustamante no podia continuar lluitant. «Demano perdó a tothom que vaig defraudar», va manifestar després del KO. «Estic molt cansat, però molt agraït per l’oportunitat. És un repte acollonant, però es noten els anys de diferència i els mesos de preparació. Gràcies a tot el públic, espero que la gent a qui he defraudat em sàpiga perdonar i vull donar l’enhorabona a Jagger. També vull agrair a l’Ibai que m’hagi convidat i espero que aquesta sigui la primera de moltes», ha assegurat Bustamante després del combat.