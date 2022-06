Periòdicament, la Direcció General de Trànsit llança campanyes per conscienciar de diverses infraccions que es cometen al volant: excés de velocitat, anar sense cinturó o conduir sota els efectes de l’alcohol, per posar-ne alguns exemples. Ara, la DGT pretén conscienciar la gent perquè prengui totes les precaucions necessàries per evitar els atropellaments, i per a això ha comptat amb l’ajuda de la cantant Amaia Romero.

La guanyadora d’‘Operación Triunfo’ apareix parlant a càmera enmig d’un bosc: «L’any passat van morir més de 100 persones atropellades a les carreteres espanyoles, moltes de les quals, a l’estiu. Algunes per no portar elements reflectors, altres per imprudències del conductor o altres per creuar en llocs inadequats».

Fins aquí tot norma. Tanmateix, les campanyes de la DGT tendeixen a cridar bastant l’atenció per impactar en la consciència de la gent. «Però realment no arribem a ser-ne conscients, tret que sigui la teva germana, el teu fill... o algú famós», continua dient Romero, just abans de ser atropellada per un vehicle que circula a gran velocitat.

Segons més tard, la cantant surt disparada diversos metres i després el cotxe passa per sobre d'ella, la qual cosa fa encara més brutal l'atropellament i més impactant l'espot. El vídeo s'ha difós ràpidament per xarxes socials, on acumula prop de mig milió de visualitzacions i milers de 'likes' i comentaris que aplaudeixen la idea que pretén transmetre.