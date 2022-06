Disfrutant al màxim de la seva visita a Madrid amb motiu de la cimera de l’OTAN que se celebra aquests dies a la capital, Jill Biden ens està deixant imatges per al record i, hores després de reunir-se amb la reina Letícia al palau de la Zarzuela i de visitar amb la monarca l’Associació Espanyola Contra el Càncer, no va perdre l’oportunitat de recórrer la Milla de Oro madrilenya com si fos una turista més.

Aprofitant un forat a la seva atapeïda agenda –que inclou conèixer el Museu Reina Sofia, el Teatro Real o la Reial Granja de San Ildefonso, entre altres atractius turístics– la dona de Joe Biden, que aterra aquest dimarts al nostre país, va gaudir d’una relaxada jornada de compres per la zona més exclusiva de la capital acompanyada per les seves netes Finnegan i Maisy, filles de l’exmatrimoni format per Hunter Biden i Kathleen Buhle.

Envoltada per un nombrós equip de seguretat que van cridar poderosament l’atenció dels madrilenys, Jill Biden es va interessar per algunes de les botigues de la ciutat com Castañer, Scalpers Woman o & Other Stories, de les quals va sortir amb diverses bosses amb diferents adquisicions de rebaixes tant per a ella com per a les seves netes.

Somrient, relaxada i demostrant que es troba molt a gust en la seva primera visita a Madrid, la primera dama dels Estats Units va fer ahir un tranquil passeig amb les seves netes –de 22 i 21 anys–, amb qui no va deixar d’intercanviar confidències, com si es tractés d’una turista més.

En una mostra d’elegància i estil, Jill va triar per a l’ocasió un vestit ‘lady’ de màniga curta de color rosa amb estampat floral i cinturó a joc. Per completar el ‘look’ va triar unes còmodes espardenyes de falca de color negre i ulleres de sol.