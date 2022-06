Coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, Vanesa Martín va reivindicar públicament la seva homosexualitat en una carta oberta a Instagram, xarxa en la qual ha arribat al milió de seguidors.

«Al llarg de la meva vida he anat tirant capes i copes de prejudicis i vaig descobrint-me i descobrint-te (a qui hagi sigut). Al meu cap conviuen de vegades també un exèrcit de dubtes i ganes, un exèrcit valent però amb racons. Jo mateixa m’arresto per muntar l’embolic i després em perdono i torno a desplegar les meves ales al carrer. Sento vertigen. He sentit ganes de vomitar a estones i, alhora, molta vida corrent fort dins meu.

Vull que em facin mal els genolls d’estimar, sense importar-me a qui. Estimar fins que em surtin els batecs pel coll, posar-me nerviosa, no donar per fet res ni a ningú, sorprendre i que em sorprenguin i deixar-me portar. Vull deixar de controlar el meu mal, que es foti i es dolgui a sobre i jo amb ell», prossegueix la intèrpret de ‘Siete veces sí’.

«Amor, a tu, com l’expressió més gran de sentiment... En els meus millors dies, et porto com un tocat, al meu cap, tota l’estona i a tota hora, sense filtre. En els meus dies ennuvolats, et deixo sa i estalvi, en un raconet del cor, allà on ningú no et molesti, ens molesti, ni tampoc no ens encoratgi, et col·loco en la part més noble i et faig visites.

Viatgi on viatgi amb el meu cap, de sobte apareixes, llibertat. Llibertat que eleva, reneix, refresca, m’atreveix, desordena i segresta. Però apareixes i ho fas amb una estrella a la boca, un cor somrient, en ocasions amb senyals d’alerta, unes formes noves plenes de pilleria i la passió del carrer.

Arrugaria en un paper totes les lleis de moralitat que ens frenen i ens coarten i les llançaria al foc. És un orgull sentir, ser, creure, donar, estimar, prendre consciència, prémer amb força el nervi que ens facin sentir, que ens desmuntin. Saber-nos en desglaç. I vull donar les gràcies a qui ho va compartir amb mi. Per l’ORGULL que em provoca arribar a sentir així. Després de tot i de tant. Per estimar persones meravelloses.

Perquè no m’importi mirar als ulls una dona i besar-la amb set i malícia. Perquè és tan difícil aconseguir la veritat i hi ha tanta gent atrapada en relacions laxes, que quan he aconseguit estimar des d’allà la mossego fins al final. Fins a esgotar-nos de desig i llums. Fins que arriba el moment de partir. Bon dia de l’Orgull», conclou la cantautora malaguenya, de 41 anys.

El missatge de la cantant, va arribar uns dies després que María del Monte presentés públicament la seva nòvia després de 23 anys de relació.