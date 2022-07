<strong>Ivana Trump</strong>, la primera dona de l’expresident nord-americà Donald Trump i mare de tres dels seus fills, ha mort als 73 anys, segons va comunicar aquest dijous el magnat a través de la seva xarxa social.

«Estic trist d’informar els que l’estimaven, que són molts, que Ivana Trump ha mort a casa seva a la ciutat de Nova York», va dir Trump, que es va divorciar de l’exmodel el 1992, en el seu compte de Truth Social.

L’exmandatari, que no es va referir a les causes de la mort, va recordar la seva exdona com una dona «meravellosa i bonica» que va portar una «vida genial i inspiradora» i s’enorgullia dels seus fills.