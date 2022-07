Havia de ser un dia feliç, però va acabar en tragèdia. Mahvash Leghaei, la núvia, va morir d'un tret al cap durant el seu casament a Firuzabad, a l'Iran. El tirador, que ha estat cosí del nuvi i ja ha estat detingut, va disparar suposadament enlaire de manera cerimonial per celebrar l'enllaç. Ho va fer amb un rifle de caça il·legal.

El primer tret va ser a l'aire, però el segon va impactar de ple al crani de Leghaei i, després, va rebotar en dos convidats. La dona de 24 anys va morir poques hores després, mentre que els altres dos ferits es troben fora de perill.

Molts mitjans iranians assenyalen que la tragèdia va ser causada per una bala perduda i que el tret que no hauria estat intencionat. El cosí del nuvi va fugir amb l'arma, però va ser detingut poc després. El cas està sent investigat per la policia local.

La núvia era treballadora social i psicòloga. Dedicava la seva vida a ajudar les persones a combatre l'addicció a les drogues. Segons el 'New York Post', la família de la víctima ha donat alguns dels seus òrgans a tres persones que els necessitaven.