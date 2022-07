El nebot de Ricky Martin, ha retirat les seves acusacions d’assetjament i incest contra el cantant després d’una compareixença davant el tribunal aquest dijous, per la qual cosa el jutge ha decidit tancar el cas.

Segons ‘TMZ’, l’artista ha sortit victoriós en aquesta batalla judicial després que es desestimés l’ordre de restricció temporal que havien emès fa una setmana contra el porto-riqueny. L’intèrpret ha testificat via Zoom, instància en la qual va negar i va refutar les acusacions.

Mentre que els seus advocats han emès un comunicat a la premsa on van assenyalar que la sol·licitud de desestimar el cas va provenir directament del denunciant. «Tal com havíem anticipat, l’ordre de protecció temporal no va ser estesa pel tribunal. «L’acusador va confirmar que estava satisfet amb la seva representació legal en l’assumpte. La sol·licitud va provenir de l’acusador demanant que es desestimés el cas».

A més van recalcar que «això mai va ser res més que un individu amb problemes realitzant denúncies falses amb absolutament res per comprovar-les. Finalment, els advocats de l’estrella de ‘Livin, la vida loca’, van externar el seu beneplàcit per la resolució que va tenir el cas. «Estem contents que s’ha fet justícia amb el nostre client i ara pot seguir endavant amb la seva vida i la seva carrera».

«Acusacions falses»

Fa algunes setmanes, Dennis Sánchez, de 21 anys, va acudir davant les autoritats per afirmar que ell i el seu oncle van tenir una aventura amorosa de set mesos i, després que va acabar, el cantant va començar a perseguir-lo.

Divendres passat, el jove va obtenir una ordre de restricció contra Martin, malgrat que l’artista ni els seus representants legals van estar en la cort. Per la seva banda, l’artista ha publicat un comunicat a través de les seves xarxes socials on detalla que «la sol·licitud (de tancar el cas) va provenir de l’acusador demanant que es desestimés. Això mai va ser més que un individu amb problemes que feia acusacions falses sense absolutament res per fonamentar-les». A la mateixa publicació, carrega contra la premsa, al·legant que, gran part de la cobertura mediàtica ha sigut errònia.