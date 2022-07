Rosa López està eufòrica. I n’hi ha per a menys, ja que està vivint una feliç etapa. A més d’estar enamorada del seu nòvio, Iñaki, amb qui ja es planteja la maternitat, la sevillana se sent orgullosa del canvi físic que ha experimentat, després de perdre ni més ni menys que 40 quilos en els últims anys.

Per aquesta raó, la guanyadora de la primera edició d’‘Operación triunfo’, ha decidit disfrutar de l’estiu com mai i ha compartit uns vídeos en el seu compte d’Instagram en què presumeix de cos a la piscina. Per al seu espectacular posat, la cantant ha escollit un extremat vestit de bany negre amb joc de tires laterals, que realcen encara més la seva figura.

La intèrpret de ‘Yo no soy esa’ ha treballat de valent per aconseguir una esvelta silueta. Segons ha detallat ella mateixa, el 80% dels aliments que ingereix són vegans: «Em va de meravella el món vegetal, em fa sentir lliure i connectada a tot i a tothom. Fa molts anys que connecto amb nous hàbits, com el de menjar sempre net i el més simple i correcte possible».

A més de seguir una dieta sana, per mantenir-se en forma, l’artista practica diàriament exercici físic. Una prova d’això, és que sol compartir les seves rutines d’entrenament a les xarxes socials.