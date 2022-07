Des que va esclatar la guerra d’Ucraïna, Olena Zelenska s’ha convertit en una figura mediàtica de primer ordre. Abans del conflicte, la primera dama ja comptava amb una fama notòria a causa de la seva feina com a guionista de televisió, però en els últims mesos ha assumit un rol important en la diplomàcia ucraïnesa i s’ha reunit en múltiples ocasions amb líders mundials.

Precisament el seu pas endavant en l’escenari polític ha sigut un dels principals temes del reportatge que ha protagonitzat aquesta setmana a la revista Vogue, on Zelenska ha parlat de la situació del país i de la seva complicada experiència durant la guerra amb la seva família i el seu marit.

Entrevista a Kíiv

Al llarg de l’extens perfil publicat per la revista de moda, la dona de Zelenski ha explicat que estan sent «els mesos més horribles de la seva vida i de la vida de tots els ucraïnesos». Malgrat això, ha assegurat que no tenen «cap dubte» que venceran la guerra.

El context del reportatge, per la seva duresa, ha resultat impactant per a molts lectors. La periodista Rachel Donadio es va haver de traslladar fins a la ciutat de Kíiv per poder conversar amb Zelenska, que la va atendre al mateix recinte de l’oficina presidencial.

Les fotografies de ‘Vogue’, a càrrec de la prestigiosa Annie Leibovitz, mostren el matrimoni al despatx del president. També ensenyen imatges de Zelenska en solitari, que llueix roba de disseny ucraïnès en escenaris clau de la guerra com l’entrada al recinte presidencial i l’aeroport Antónov, greument perjudicat pels atacs.

Acusats de frivolitat

Els retrats de Leibovitz han donat la volta al món i han provocat diversitat d’opinions a les xarxes socials.

Diversos usuaris han considerat que no era apropiat que es fessin aquest tipus de fotografies en ple conflicte: «Mentre soldats i civils moren, a Zelenski i la seva dona els va semblar bona idea banalitzar la guerra i deixar-se fotografiar per a ‘Vogue’. Això és una burla i és vomitiu», comenta la usuària de Twitter @tania__rd en relació amb les imatges.

Mientras soldados y civiles mueren, a Zelenski y su esposa les pareció buena banalizar la guerra y posar para Vogue



Esto es una burla y es vomitivo pic.twitter.com/Hhk1m1uNRv — Tania (@tania__rd) 27 de julio de 2022

L’especialista en estètica política Patrycia Centeno també s’ha mostrat contrària a aquestes fotos: «Els millors fotògrafs han treballat i retratat les pitjors guerres per a ‘Vogue’ i altres revistes de moda. Però retrataven la impactant i/o commovedora estètica bèl·lica, no la primera dama lluint models. Està morint gent, això és pornogràfic».