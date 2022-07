En l’últim concert de Bad Bunny al Colosseu de Puerto Rico, Jose M. Angelot, l’artista va aprofitar l’oportunitat per expressar la seva opinió sobre la feina de Pedro Pierluisi durant el seu mandat, que va començar el 2020.

Així doncs, després d’interpretar el tema «El Apagón», el cantant va alertar que Puerto Rico és l’únic país on s’ha de llogar un generador elèctric davant la possibilitat que la sala d’espectacles es quedi sense llum, ja que ha passat més d’una vegada a l’illa.

És un fet que passa sovint des que l’empresa privada LUMA Energy va agafar fa un any les regnes de la transmissió i distribució d’electricitat de Puerto Rico, les operacions del qual són defensades per Pierluisi.

«Tenim un govern a sobre fotent-nos tots els dies. El pitjor sistema elèctric, l’únic lloc on quan em presento he de posar com 15 plantes elèctriques industrials és aquí... LUMA a fer punyetes», va expressar Bad Bunny. «Pierluisi i tots els mamabichos que són amos de Puerto Rico a fer punyetes», va afegir.

Bad Bunny en el concierto de #UnVeranoSinTi en Puerto Rico: “LUMA pal’ carajo. Pierluisi y to’s los mamabichos que son dueños del país pal’ carajo también”pic.twitter.com/weh4Mj0DzX — V. Torres Montalvo 🇵🇷 (@Motinsitepegas) 29 de julio de 2022

Resposta de Pierluisi

Però la crítica no va ser mal rebuda pel governador de Puerto Rico, ja que aquest diumenge s’ha decantat per defensar la llibertat d’expressió davant qualsevol insult que rebi, incloent-hi els que Bad Bunny va fer en contra seu en un concert que va oferir dijous a l’illa.

Davant d’això, Pierluisi ha afirmat davant la premsa durant la reunió anual del comitè central del Partit Demòcrata a Puerto Rico: «Tots respectem i apreciem la llibertat d’expressió, també en concerts i esdeveniments artístics.» «Això és el que puc dir i me n’alegro que els concerts es van portar a terme, que van estar altament freqüentats i que el poble els va disfrutar», va expressar el governador.

Pierluisi, no obstant, va defensar la seva feina com a cap de l’Executiu porto-riqueny per la guerra contra la criminalitat, millorar el sistema d’educació i el de salut, la reconstrucció de l’illa pels huracans i tremolors, i va ressaltar l’aportació econòmica local que deixen els concerts i espectacles musicals a Puerto Rico que també contribueixen al turisme de l’illa.