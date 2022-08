Jennifer López ha tornat a la feina després de passar uns dies de viatge de noces a París amb Ben Affleck i els fills que comparteix el matrimoni.

La cantant de ‘Let’s Get Loud’, de 53 anys, ha protagonitzat aquest dissabte la gala benèfica LuisaVia Roma x Unicef a Capri, Itàlia, queva obrir el concert amb els temes ‘If You Had My Love’ i ‘Waiting for Tonight’.

L’artista, que va pujar a l’escenari per primera vegada des del seu casament amb l’actor, va aparèixer radiant amb diversos ‘looks’ firmats per Roberto Cavalli, com un ‘top’ i pantalons amb estampat tigrat i plomes, així com un breu i sexi biquini de pedreria.

«Aquesta nit donarem música disco», va dir JLo a la multitud durant l’actuació, que va recaptar més de vuit milions d’euros per recolzar els esforços d’ajuda a Ucraïna i Síria. «¿Saps el que em recorda això? Això em recorda quan era una nena al Bronx», va revelar la cantant al nombrós públic, que va continuar dient: «La meva mare solia veure aquests programes de premis, aquestes grans gales, aquesta és com una gran gala aquesta nit», va concloure.