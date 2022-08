Netflix ha estrenat per sorpresa un documental anomenat Broken Health, que tracta ni més ni menys que de com l'exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, la igualadina Alba Vergés, i el seu equip van mirar de gestionar la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19.

El documental, recollit a la secció ‘documentals històrics’ de la plataforma audiovisual, té una hora i vuit minuts de durada, i està disponible amb l’àudio en espanyol, i subtítols en català, alemany, anglès, francès i romanès. Alba Vergés va ser consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya des de maig del 2018 fins al maig del 2021. Després la va succeir l’epidemiòleg Josep Maria Argimon, que durant el mandat de Vergés va ostentar el càrrec de secretari de Salut Pública del Departament de Salut. Vergés no només va haver de fer front a una pandèmia amb efectes tan devastadors com la del coronavirus, sinó que també va tenir la responsabilitat de gestionar la campanya de vacunació contra el mateix virus a Catalunya, així com anunciar les polèmiques mesurades i restriccions que es van portar a terme per contenir els contagis. Aquest dimarts la igualadina ha compartit el tràiler del documental a través de les xarxes socials. Des d'ahir podem trobar a Netflix un bon documental rodat durant els primers mesos de la pandèmia a Catalunya, tot acompanyant les persones que van haver de governar l'aparell sanitari del país durant aquells dies foscos: @albaverges i el seu equip.https://t.co/niKzMrJkf9 — Lluís Pérez Lozano (@perezlozano) 1 de agosto de 2022