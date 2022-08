4.200 milions de dòlars (prop de 4.120 milions d’euros). Aquesta és l’herència que rebrà Marlene Elgerhorn (30 anys, Àustria) quan la seva àvia mori. És neta de Traudl Engelhorn-Vechiatto, que ocupa el lloc 687 de la llista Forbes de persones més riques, i Peter Engelhorn, descendent del fundador de BASF, l’empresa química més important del món.

La idea de Traudl és que Marlene hereti la seva fortuna, però ella està entossudida a renunciar com a mínim al 90% (4.000 milions de dòlars, una mica més de 3.900 milions d’euros). El motiu: no ha treballat cap dia per guanyar-ho. És freqüent que el seu nom salti a les portades dels mitjans alemanys i austríacs per aquesta decisió «inusual» d’una multimilionària que defensa la justícia fiscal i els grans impostos als rics.

Crítica amb els filantrops

La jove es dedica a estudiar alemany a la Universitat de Viena, forma part de la iniciativa ‘Millionares for Humanity’ i treballa per a ’Guerrilla Foundation’. La primera és una organització que advoca per augmentar o crear taxes per als milionaris; la segona cerca canviar sistemes d’opressió i desigualtat (com l’hetero patriarcat, el colonialisme, la supremacia blanca), a més de la filantropia que suporta l’’status quo’. És molt crítica amb els personatges com Bill i Melinda Gates, Jeff Bezos i MacKenzie Scott, perquè diu que practiquen el capitalisme filantròpic, emmascarant una suposada bona voluntat darrere d’una posició molt beneficiària en el context geopolític.

El maig passat, a Davos, explicava a la BBC: «Com a algú que ha disfrutat dels beneficis de la riquesa tota la meva vida, sé com d’esbiaixada està la nostra economia i no puc continuar asseguda i esperant que algú, en algun lloc, faci alguna cosa». «Hem arribat al final del camí quan 250 milions de persones més es veuran empeses a la pobresa extrema aquest any», denunciava.

A més, el mateix mes explicava en una entrevista amb ‘Der Standard’ que el seu desig és que la societat democràtica arribi a un acord per agafar de manera transparent el que necessiti aquells que en tenen més. Per a ella, això no ho considera prendre, ja que hi ha un consens pel mig. També parla de les idees de l’economista francès Thomas Piketty, defensor de la progressió fiscal extrema, que consisteix en uns impostos de fins al 90% per a aquells amb patrimonis o herències de 10.000 vegades el patrimoni mitjà.