Un jutge del Tribunal Superior de Los Angeles ha obligat Kevin Spacey a abonar 31 milions de dòlars a la productora MCR, responsable de la sèrie ‘House of Cards’, com a indemnització per ruptura de contracte i pels perjudicis que va causar amb el seu comportament durant el rodatge.

La multa va ser aprovada per un tribunal d’arbitratge l’any passat però l’actor va recórrer la mesura, tot i que sense èxit, ja que en la seva decisió el jutge Mel Red Recana va afirmar que els advocats de l’Spacey no havien demostrat que la mesura fos «tan irracional» com argumentaven, segons informa Efe.

«No han aconseguit demostrar que sigui un cas ajustat o que la indemnització per danys i perjudicis fos tan absolutament irracional que equivalgués a una reelaboració arbitrària dels contractes de les dues parts», va concloure.

Segons ‘The Hollywood Reporter’, propietat de la productora MCR, el tribunal d’arbitratge va considerar que l’actor havia incomplert els termes del seu contracte amb el seu comportament, ja que va ser acusat d’assetjament sexual per un assistent de producció.

La denúncia va arribar en un moment en què Spacey, guanyador de dos Oscars per ‘Sospitosos habituals’ (1995) i ‘American Beauty’ (1999), veia com la seva carrera s’esfondrava el 2017 després que sortissin a la llum nombroses acusacions d’agressió sexual que ell sempre ha rebutjat.

Després de la denúncia de l’assistent del rodatge, la productora va eliminar el paper de Spacey a ‘House of Cards’, en va reescriure completament la sisena temporada i en va reduir el nombre d’episodis de 13 a 8 per complir la data d’estrena anunciada per Netflix.

Per tot això, la companyia, responsable d’altres títols com ‘Ozark’ i ‘The Shrink Next Door’, va al·legar durant l’arbitratge que l’actor no havia prestat els seus serveis «de manera professional» ni d’acord amb les seves polítiques de comportament.

Respecte a la resta de denúncies en contra seu als EUA, dos casos van arribar als tribunals el 2019, però no van progressar.

A Califòrnia, un massatgista el va denunciar per una agressió sexual suposadament ocorreguda el 2016, però va morir abans que la Fiscalia presentés càrrecs; mentre que a Massachusetts, un jove que l’havia acusat d’una altra agressió el 2016 va retirar els càrrecs.

Per la seva banda, aquest procés als EUA s’ha desenvolupat de manera paral·lela al judici pel qual un Tribunal britànic li imputa cinc delictes sexuals més comesos a Londres entre el 2005 i el 2013, sobre els quals Spacey es va declarar innocent el 14 de juliol.

