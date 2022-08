Andrés Guerra va arribar a la comunitat de Desengaño 21 en un moment en què no passava per una bona situació econòmica. Era el 2004 i va ser un dels protagonistes principals a partir de la segona temporada d''Aquí no hay quien viva'. Va aparèixer a la petita pantalla durant 56 episodis i va deixar la sèrie de televisió el 2006. 16 anys després, la paròdia ha tenyit la realitat de l'actor Santiago Ramos, qui va interpretar aquest pare de família i empresari fracassat, embargat de cap a peus pels seus tripijocs: l'artista va passar de la fama a cobrar l'atur. A més, pateix una malaltia neurodegenerativa i fa d''avi' del fill de María Adánez, amb qui va compartir escenari a 'ANHQV' i, ara, família.

La popularitat de Ramos és prèvia a ser veí de Juan Cuesta (interpretat per José Luis Gil), Paloma (Loles León), Ramon 'Moncho' Heredia '(Pablo Chiapella), Mauricio Hidalgo (Luis Merlo), o el conserge Emilio (Fernando Tejero). El 1985 va protagonitzar la cèlebre comèdia 'La Vaquilla', de Luis García Berlanga. El seu paper a la pel·lícula 'Como un relámpago' li va valer dos Premis Goya del 1996: al millor actor protagonista i la distinció a la millor interpretació masculina.

Ramos pateix la malaltia de Parkinson des del 2015

La seva filmografia la formen unes setanta projeccions, però la seva gran passió és el teatre. Sobre els escenaris va compartir cartell amb actrius com Verónica Forqué a 'Ay, Carmela!', o Cayetana Guillén Cuervo a 'La Prueba'. El seu últim projecte va ser el 2012. Des d'aleshores, li ha costat trobar més feines, tant a la televisió com dalt dels escenaris, i això el va portar a les cues de l'atur el 2014. "Hi ha molta atur, poques possibilitats per al teatre, on sempre m'he defensat. El moment és terrible i encara no ha acabat", va afirmar l'actor aleshores.

Ramos pateix la malaltia de Parkinson des del 2015. Se n'encarrega el marit de María Adánez, el neuròleg Ignacio Hernández Medrano. "Està estupendament atès", afirmen diferents fonts. L'actor no ha confiat la seva salut a Adánez per casualitat. A principis dels anys 2000 no només hi van compartir escenes, sinó que al set de rodatge d''Aquí no hay quien viva' va sorgir l'amor. En concret, Adánez és la filla de la segona dona de Ramos, una maquilladora de sèrie.

Adánez i Hérnandez Medrano, que es van casar el novembre del 2021, van ser pares uns mesos abans, al maig. Ramos s'ha convertit en l''avi' del petit Claudio i l'actriu en presumeix a les xarxes socials. Santiago Ramos està allunyat dels escenaris, ara és l''avi Santi'.