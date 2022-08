Tot i que el Nadal ja ha acabat, ara ha transcendit que una de les ‘royals’ europees ha passat les festes convalescent després de tenir un accident en una estació d’esquí. A la reialesa europea li agrada molt disfrutar de la neu i dels esports com l’esquí durant les seves vacances hivernals. Aquest any, i a causa del coronavirus, no totes les cases reials europees han pogut viatjar a Aspen o St. Moritz a causa de les restriccions. Però aquest no ha sigut el cas de la família reial noruega, que no ha hagut de sortir de les fronteres dels seus país.

Si l’any passat va ser la princesa Estelle de Suècia qui es va trencar un braç en una pista d’esquí, aquest any li ha tocat a Mette-Marit, segons informen diaris com ‘Se og Hor’. La princesa, de 47 anys, es va desplaçar amb el seu marit, el príncep hereu de Noruega, Haakon, i els seus fills (Ingrid Alexandra i Sverre Magnus) a l’estació d’esquí d’Uvdal, a uns 200 quilòmetres d’Oslo. Sens dubte ella és la que més disfruta d’aquest esport, del qual és una gran experta. De fet, n’ha compartit algun vídeo a Instagram. Fa un any va pujar un vídeo que havia gravat el seu fill. Va ser a les pistes d’Uvdal, on l’accident va tenir lloc. Segons explica la premsa noruega, Mette-Marit estava baixant del telecadira al costat de la seva filla quan se’ls van enganxar els esquís i ella va acabar caient a terra. Va ser trasllada a un hospital, on van certificar que s’havia trencat el còccix. Després d’un nit ingressada, va rebre l’alta. Després de les celebracions nadalenques, Mette-Marit i la seva família van haver de canviar els seus plans d’esquí per una estada més tranquil·la a la seva casa de camp de Skagun, a prop de la capital. Tot i que ja han passat uns dies des de l’accident, la notícia ha transcendit ara perquè la princesa ha parlat en una entrevista sobre la mort del seu cunyat, Ari Behn, de la qual ja s’ha complert un any. «Era una persona que jo estimava molt, molt. Va lluitar de la forma que va voler i finalment va optar per acabar amb la seva vida. És molt dur», ha afirmat.