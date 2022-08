La <strong>salut de Julio Iglesias </strong>s’ha convertit, en els últims anys, en un dels temes més ‘recurrents’ de les tertúlies socials. El fet que l’artista visqui allunyat del focus mediàtic al seu paradís de la República Dominicana ha fet que molts especulin periòdicament sobre el seu estat de salut, assegurant que les seves escasses aparicions públiques es deuen als seus importants problemes de mobilitat, ‘responsables’ que faci temps que el llegendari cantant no trepitja un escenari.

Sense anar més lluny, aquest mateix estiu El Puma va negar haver dit que Julio Iglesias anava en cadira de rodes i li fallava la memòria, tal com va assegurar el periodista argentí Jorge Rial l’artista veneçolà.

Malgrat que Julio no sol entrar en desmentiments, ha reaparegut amb una publicació en el seu compte oficial d’Instagram –la mateixa xarxa social a la qual va acudir l’any passat per desmentir els rumors sobre el seu mal estat de salut– amb la qual, fent ús del sentit de l’humor però amb un enuig difícil de dissimular, nega els rumors i assegura que es troba fenomenal i en plena forma.

Així, utilitzant la seva imatge viral del famós ‘I ho saps’ –convertida en un dels nostres mems favorits– el llegendari cantant desmenteix els seus problemes de salut: «No solc respondre a aquestes informacions MALIGNES i INCERTES que confonen tanta i tanta gent» comença la seva publicació, sense donar crèdit que en els últims temps «hagin dit que estic mort, han dit que estic en una cadira de rodes, han dit que tinc Alzheimer».

«Amb tot el respecte que tinc a la gent que pateixen amb aquests problemes», continua, l’exmarit d’Isabel Preysler aclareix per fi com es troba, assegurant: «La vida em continua omplint de privilegis». «Estic perfectament bé, amb ganes de tornar a entrar a l’estudi i continuar fent camins per cantar amb les mateixes ganes de sempre» afegeix, deixant entreveure que aviat podria gravar un nou disc.

El cantant, de 78 anys, ha fet menció a la seva imatge més viral –«una foto simpàtica que s’assembla molt a la que ha fet la volta al món «I tu ho saps» apunta–, a la qual ha recorregut per concloure, amb molt sentit de l’humor, les especulacions sobre el seu estat de salut: «No tinc cap problema i encara cuejo ha, ha, ha. i vostès ho saben. Mentrestant els convido a ballar un bolero».

Una publicació que en poques hores ha aconseguit milers de likes i a la qual han reaccionat rostres tan populars com Colate Vallejo-Nájera, Paula Echevarría, María Zurita o Carla Goyanes, que han aplaudit l’original manera amb què Julio ha desmentit els seus problemes de salut.