Les imatges exclusives que aquest dimecres va publicar ‘!Hola!’ de Gerard Piqué i la seva nova nòvia, Clara Chía Martí, van elevar el nivell de xafarderia a una altra lliga. Se sabia molt d’ella, però faltava el més important: mostrar com era la jove rossa de 23 anys que ha destronat Shakira del cor del futbolista. La revista va agafar la parella acudint al casament d’un dels millors amics del capità del Barça, entre abraçades, bromes i somriures. Com que les fotografies són un robat i no un posat, la jove lluia de forma natural. Aquesta naturalitat va deixar entreveure una miqueta de panxa i els fans van jugar a especular. Tant que la notícia d’un embaràs va sobrevenir a la de l’exclusiva de les fotografies. Les ‘Mamarazzis’ d’EL PERIÓDICO, Lorena Vázquez i Laura Fa, han parlat amb l’entorn de tots dos, el qual desmenteix «categòricament» que Chía estigui embarassada.

