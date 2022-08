No anem desencaminats si afirmem que no hi ha res que faci més pànic i produeixi més vertigen a un futura parella de casats, i ja no parlem de la figura del planificador o planificadora de casaments, que la possibilitat que un casament descarrili per l’aparició de sorpreses que no estan en el pla establert.

I és que en una cerimònia que busca, abans que res, la perfecció –almenys fins que es talla i es reparteix el pastís nupcial; el que ve després és un esclat de joia incontrolable per a qualsevol–, l’aparició d’aquestes sorpreses, en la majoria d’ocasions, solen estar relacionades amb contratemps i males notícies. Però no sempre ha de ser així, tal com una parella de noucasats, James i Nikki Roadnight, han explicat en una entrevista a ‘Newsweek’. I és que ells van tenir la grata experiència de trobar-se com a convidat d’última hora, ni més ni menys, que l’actor californià Keanu Reeves. El mític Neo de ‘The Matrix’, que viu una segona, o ja tercera, joventut cinematogràfica gràcies a la sèrie d’acció John Wick, es va convertir en la gran anècdota d’una jornada que la parella d’enamorats mai oblidaran. Coincidint al mateix hotel La casualitat va permetre aquesta trobada. El nuvi, James, s’havia trobat Reeves al bar del mateix hotel on s’allotjaven, el Fawsley Hall, situat al comtat britànic de Northamptonshire, i el va convidar a passar-se una estona i fer una copa. L’actor va respondre afirmativament al seu oferiment d’acostar-s’hi una mica més tard, però aquest tipus de declaracions solen fer-se més per sortir del pas i treure’s de sobre una persona que molesta que per convicció i voluntat de complir la paraula. Però que al final una estrella tan mediàtica sigui fidel a la seva promesa, sense necessitat d’haver de fer-ho, i tingui el detall de passar-s’hi, saludar, parlar amb els convidats i mostrar-se tan afable, és una cosa que segurament no esperaven. Un anècdota que no oblidaran ni el matrimoni anglès ni la seva filla de 5 anys que els acompanyaven al mateix casament. En declaracions a Newsweek, l’acabada de casar Nikki Roadnight, va mostrar el seu agraïment pel detall que va tenir l’actor amb tots els presents: «Va ser tot molt emocionant i vaig anar a saludar i presentar-me, i li vaig oferir un glop, però ell el va rebutjar i va dir que acabava de tenir un vol llarg, així que no es quedaria gaire estona, però va ser molt amable i amistós i ens va felicitar pel nostre casament».