Rosalía ha presentat a Xile ‘Aislamiento’, una cançó inèdita, que ha triomfat entre crits d’«aprovo, aprovo» del públic, en al·lusió al referèndum obligatori del 4 d’agost en el qual els xilens decidiran si aproven o rebutgen una Constitució que substitueixi la de la dictadura.

Davant un auditori ple de gom a gom, i de manera similar a com havia presentat durant la gira espanyola el single ‘Despechá’, la intèrpret va sorprendre l’auditori amb una cançó que va dir que havia quedat fora del seu últim àlbum però «que tenia moltes ganes de cantar».

Una cosa que va fer després d’observar un cartell entre el públic que li demanava que cantés ‘Catalina’, una tonada flamenca per a la qual Rosalía va demanar silenci absolut al pavelló, que es va convertir en una autèntica tomba per gaudir de la seva veu ‘a cappella’.

Minuts abans, un dels espectadors havia pujat la temperatura del xou en llançar-li un llibre de la poetessa xilena Gabriela Mistral i que la cantant va recollir per a sort del llançador, que, a pregunta de Rosalía, es va identificar com a Felipe i va tenir la fortuna que la cantant el convidés a compartir micròfon.

Un dels moments culminants de les dues hores de concert va ser quan Rosalía va recollir una bandera xilena i s’hi va embolicar, entre crits de joia dels congregats, i quan es va col·locar un barret igualment amb el blau, el blanc i el vermell de l’ensenya xilena, fent rugir d’emoció el Moviestar Arena.

Crits en favor de la nova Constitució

L’altre quan els milers d’espectadors van començar a cridar «aprovo, aprovo», amb referència a la nova Constitució, per a sorpresa de la cantant catalana, que semblava no estar al corrent del moment polític crucial que viu Xile, país que ja havia visitat el 2019 per a l’edició local del Lollapalooza.