El tennista Rafa Nadal és molt gelós de la seva vida privada. Per això no li hagués agradat que transcendeixi l’estat de la seva dona, Mery Perelló, embarassada de 31 setmanes i ingressada en un hospital de Palma. No obstant, la matinada passada, després de superar Fognini a l’Obert dels Estats Units, ha sigut taxatiu: «La meva dona està bé».

«Com sabeu, a nivell personal estic en una situació que és important per a mi. I he d’anar-ho gestionant tot. Per molt que sortissin segons quins tipus d’informacions a la premsa sobre l’estat de la meva dona, la meva dona està bé, ja ho deixo anar. El que passa és que són situacions que són de vegades més difícils de gestionar quan un està lluny de casa», ha assegurat en la roda de premsa posterior al partit.

Un repte que assumeix

L’esportista mallorquí ha seguit: «Un ha d’anar pas a pas, dia a dia, i com sempre, des de la tranquil·litat i la calma, anar construint les coses que li puguin funcionar. I això és el que estic intentant fer jo, estar amb calma, amb la màxima il·lusió possible i intentar estar centrat en el que he d’estar, però de vegades tampoc les coses són tan fàcils. Un ho ha d’acceptar i ho assumeixo sense cap tipus de problema. Per a mi és un repte i ho assumeixo».

«Espero estar preparat d’aquí dos dies i jugar molt millor del que ho he fet avui. I soc una persona positiva. Les coses surten de vegades i de vegades no, però la confiança o més ben dit l’esperança, no la perdo fins que siguem fora», ha conclòs el tenista.