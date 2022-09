Timothée Chalamet és un ídol absolut. Ho ha tornat a demostrar al Festival de Venècia, on ha presentat la seva nova pel·lícula, ‘Bones and All’ de Luca Guadagnino. Amb tot, no només són notícia els seus dots darrere de la càmera. Tot el que toca es converteix en or i els seus ‘looks’ deixen bocabadat qualsevol. Aquest divendres va anar més enllà i va enlluernar amb un arriscat conjunt de color vermell brillant que, per si no fos ja per si mateix cridaner, complementava amb un espectacular escot a l’esquena.

L’actor de 26 anys va triar anar-se’n en gran del certamen i va portar un vestit vermell brillant i entallat que, segons per on es mirés, mostrava dos looks molt diferents. Per davant, era una brusa vellutada i folgada amb tall ‘halter’. En canvi, per darrere deixava l’esquena completament descoberta. El conjunt, dissenyat per Haider Ackermann, va trencar amb els estereotips marcatges per als galants de Hollywood i va redefinir la sensualitat masculina.

Aquesta no és la primera vegada que l’actor vesteix Haider Ackermann. De fet, el dissenyador francès és una de les primeres opcions de l’actor quan es tracta d’alfombres vermelles. Tampoc és la primera vegada que Chalamet aposta per mostrar una mica de pell a la ‘red carpet’: en l’última edició dels premis Oscar va portar un conjunt de dues peces firmada de la línia femenina Louis Vuitton i no va portar camisa sota la jaqueta.