Justin Bieber ha anunciat aquest dimecres que no continuarà amb la gira 'Justice World Tour' per una recaiguda en els problemes de salut que té relacionats amb la síndrome de Ramsay Hunt, diagnosticats aquest mateix any. El cantant canadenc deixa així en suspens la setantena de concerts que li restaven per fer a Amèrica del Sud, Àsia i Austràlia, i Europa, inclosa l'actuació prevista pel 25 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'artista no ha confirmat si es reprogramaran els compromisos o si bé la gira queda suspesa definitivament. La síndrome de Ramsay Hunt, que provoca una paràlisi parcial a la cara, ja va fer endarrerir la seva gira nord-americana i ara li ha reaparegut, després d'actuar al festival Rock in Rio aquest dilluns.

Segons ha explicat a les seves xarxes socials, Bieber va acabar el concert "exhaust" i es va adonar que li cal fer una pausa. "Estaré bé, però necessito temps per descansar i millorar", assegura Bieber. El cantant va fer públic a principis d'any els seus problemes de salut relacionats amb la síndrome de Ramsay Hunt, que paralitza part de la cara. La mateixa afectació el va obligar a posposar els concerts de la gira nord-americana, però després es va refer i va tornar als escenaris. Ara el canadenc venia de fer sis concerts a Europa i aquest mateix dilluns reprenia la pota sud-americana de la gira amb el concert al festival brasiler Rock in Rio. Estava previst que continués la gira per altres escenaris d'Amèrica del Sud, Àsia i Austràlia, per tornar a Europa, on tancava el tour el març de l'any que ve. Ara mateix no està clar si es reprogramaran o si quedaran cancel·lats definitivament. La suspensió afecta el concert que Bieber havia d'oferir el 25 de gener al Palau Sant Jordi.