La reina Elisabet II d'Anglaterra ha mort aquest dijous als 96 anys. La monarca ha estat durant les últimes hores sota supervisió mèdica al castell de Balmoral després que els doctors mostressin preocupació pel seu estat de salut, que s'ha deteriorat notablement durant les últimes setmanes. Un cop ha traspassat la reina, el seu fill Carles ja és el nou rei.

El seu empitjorament ha fet que la família reial britànica viatgés al castell de Balmoral per donar suport a la monarca. Segons ha transcendit, s'hi han traslladat els seus quatre fills, entre els quals l'hereu al tron, Carles de Gal·les, i el príncep Guillem, entre altres.

Minuts després de fer-se pública la mort de la monarca, el seu fill i hereu a la corona, Carles, ha fet arribar un comunicat al canal britànic BBC. El nou rei d'Anglaterra s'ha referit a al seva mare de forma afectuosa, assegurant que "serà una pèrdua molt sentida".

Uns mesos complicats

Durant els darrers mesos, la monarca anglesa ha cedit cada cop més deures com a reina al seu fill i hereu, Carles, així com a altres membres de la família real. En aquest sentit, la seva mobilitat va començar a empitjorar durant el seu procés de recuperació després de contagiar-se de covid-19. Per aquest motiu, durant les últimes aparicions ja portava un bastó que l'ajudava a caminar millor.

Isabel II ha sigut la persona que més anys ha ocupat el tron a Anglaterra, arribant a inicis d'aquest 2022 als seus 70 anys de servei. De fet, Londres va acollir aquest mes de juny la celebració del Jubileu de Platí de la monarca. Va ser una cerimònia marcada per l'absència de la protagonista, ja que el seu estat de salut no va deixar-la participar en alguns dels actes més destacats, com la desfilada pels carrers de la capital britànica. La monarca hi va fer acte de presència, però de forma digital, perquè va ser un rejovenit holograma qui va passejar-se per la capital del Regne Unit.

S'activa l'operació 'London Bridge is down'

Segons els documents publicats per The Guardian, el procés a seguir un cop confirmada la defunció va començar a ser dissenyat fa gairebé 20 anys. L'anomenada 'operació 'London Bridge is down' (el pont de Londres ha caigut) s'hauria iniciat en el moment en el qual s'ha confirmat la defunció de la monarca i comportaria nou dies de dol oficial al Regne Unit.

Entre els elements que han transcendit, el pla marca que el funeral es dugui a terme a l'Abadia de Westminster i que sigui retransmès mundialment. El cost del total d'actuacions previstes tindria un cost de més de 100 milions de lliures.