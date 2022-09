Entre aplaudiments, bromes i una dolça nostàlgia, l'expresident estatunidenc Barack Obama (2009-2017) i l'exprimera dama Michelle Obama han revelat aquest dimecres a la Casa Blanca els seus retrats oficials, que esperen que serveixin d'inspiració per a les noves generacions.

Més de cinc anys després de passar el relleu a Donald Trump, els Obama van reaparèixer en la mansió presidencial per a reivindicar la democràcia, el poder de les tradicions i el seu llegat com la primera i única parella presidencial afroamericana que ha governat els Estats Units.

"Barack i Michelle, benvinguts a casa", els va saludar al principi de la cerimònia el president estatunidenc, Joe Biden, qui va descriure al seu antic company com una de les persones més íntegres que ha conegut i la creença de les quals en el canvi va donar esperances als Estats Units. Quan li va tocar parlar, Obama va retornar els afalacs al qual va ser durant el seu mandat el seu vicepresident i el va descriure com un "veritable aliat i un veritable amic".

"Algú una vegada va dir que si busques un amic a Washington, és millor que et facis amb un gos. La meva família va tenir la sort de tenir dos gossos meravellosos", va fer broma Obama en referència a les seves dues mascotes, "Bo" i "Sunny" per a, de seguida, explicar que Biden va ser un dels seus majors suports en els vuit anys que va estar en el poder. Les cerimònies en les quals els presidents revelen els seus retrats oficials, que pengen durant segles en els passadissos de la Casa Blanca, solen ser una oportunitat per a mostrar el seu humor i fins i tot riure's de si mateixos.

Obama no va desaprofitar l'oportunitat i va oferir a l'entusiasmat públic el que la seva esposa posteriorment va qualificar de "declaracions picants". Entre altres coses, va fer broma sobre com enyora l'avió presidencial Air Force One i sobre la sorpresa que s'ha emportat en veure a alguns dels seus antics assessors, molt joves fa anys i que ara exerceixen càrrecs de responsabilitat.

"Em fa feliç veure que van formar les seves pròpies famílies. Però, -va afegir amb to burleta- estic una mica decebut perquè no he sentit que ningú hagi anomenat al seu fill Barack o Michelle. Si bé encara hi ha temps".

Obama amb tots els cabells blancs

L'exmandatari també va fer bromes sobre el seu retrat, pintat per Robert McCurdy, un artista conegut per les seves pintures realistes que gairebé semblen fotografies.

"El que m'agrada del treball de Robert és que pinta a la gent exactament com són, ja sigui per a millor o per a pitjor. Captura totes les arrugues de la teva cara, els plecs de la teva camisa, i com veuran no va voler amagar cap dels meus cabells blancs i va rebutjar la meva petició de fer que les meves orelles semblessin més petites", va riure Obama.

El retrat el mostra sobre un fons blanc vestit de negre de cap a peus, una corbata grisa i les mans a les butxaques. Ja amb to més seriós, Obama va expressar el seu desig que aquests retrats serveixin per a recordar al poble estatunidenc que els presidents i les primeres dames "també són éssers humans" que tenen bons i mals dies i que, a vegades, a la nit perden el son preguntant-se si van fer el correcte.

"Quan les noves generacions caminin per aquests passadissos i vegin aquests retrats, espero que ells puguin tenir una idea més honesta dels qui érem Michelle i jo. I espero que entenguin que, si nosaltres vam poder arribar fins aquí, llavors potser ells també poden. Ells també poden fer coses increïbles", va prometre.

Michelle Obama, un retrat ple de colors

En contrast amb el retrat d'Obama, la pintura de la seva esposa mostra els colors vermells i blaus de les joies, una característica diferencial de la seva autora, Sharon Sprung, qui manipulant les capes de la pintura busca reflectir la complexitat de la vida real en les seves obres.

En el retrat, l'exprimera dama apareix en un vestit de gala blava clar i asseguda en un sofà vermell amb una paret rosa.

Recordant els seus orígens humils, Michelle Obama va reconèixer que encara li resulta "una mica estrany" ser a la Casa Blanca i, carregada d'emoció, va explicar que la cerimònia d'aquest dimecres per a ella significava no sols tornar a la nostàlgia i al que va passar, sinó a les possibilitats que obre el futur.

"Una noia com jo se suposa que mai hauria de ser aquí al costat de Jacqueline Kennedy i Dolley Madison. Mai hauria d'haver viscut en aquesta casa i mai hauria d'haver estat primera dama", va reflexionar Michelle Obama, qui va parlar de la necessitat de crear un futur que "inclogui a tots els estatunidencs".

En el seu discurs, l'exprimera dama va reconèixer també el poder dels símbols i de les tradicions que serveixen per a mantenir la democràcia estatunidenca, inclosa la transferència pacífica del poder.

Durant dècades va ser tradició als Estats Units que durant el seu primer mandat els presidents del país acollissin a la Casa Blanca al seu predecessor immediat per a revelar el seu retrat oficial en la mansió.

No obstant això, la tradició es va trencar durant el mandat de Trump, molt crític amb Obama i que no va arribar a celebrar una cerimònia d'aquest tipus durant el temps que va ser inquilí de la Casa Blanca.