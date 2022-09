L’expresident del Barça Sandro Rosell va presentar aquest dimecres a l'Audiència Nacional una querella contra l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo per aclarir les circumstàncies que el van dur dos anys a presó preventiva per suposats delictes econòmics dels quals va ser absolt. La querella és per organització criminal, malversació de fons públics, denúncia falsa, detenció il·legal i falsedat en document oficial per part de funcionari públic, i també va dirigida contra altres exalts càrrecs policials i un exmembre de l'FBI a Espanya. Villarejo va dir a TV-3 que Rosell va ser empresonat perquè el club que presidia podia ser un element vinculat a l’independentisme que s’havia de desestabilitzar.

A banda de Villarejo, la querella, avançada per 'El Periódico' i a la qual ha tingut accés l'ACN, també va dirigida contra l'exinspector Antonio Giménez Raso, un exinspector de la UDEF i l'excap de la Unitat d'Afers Interns Marcelino Martín-Blas.

La querella també es basa en àudios gravats pel propi Villarejo i que s'han fet públics, com uns on se sentia l'expresidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, demanar a Villarejo que espiessin a Rosell. Tot i això, la querella de moment no va contra ella perquè aleshores recauria al Tribunal Suprem, on treballa la magistrada Carmen Lamela, que va dictar la presó provisional contra l'expresident del Barça.

La querella afirma, a més, que malgrat que Rosell no exercia el 2012 cap càrrec públic, ni militava tampoc en cap partit polític, alguns dels responsables de les 'clavegueres policials' el consideraven pròxim a l’independentisme. "Aquesta circumstància, unida a la indubtable rellevància social del FC Barcelona, va posar el querellant en el punt de mira de l’esmentat entramat delictiu", diu l'escrit.

El maig del 2014, segons l’escrit de l'advocat Pau Molins, Villarejo va contactar amb l’agent d'enllaç de l’FBI a Espanya Marc L. Varri, amb qui Villarejo mantenia "una llarga i estreta relació". Es van reunir en diverses ocasions amb la intenció de sol·licitar ajuda a la policia nord-americana per "combatre l’independentisme català".

Segons algunes notícies, en aquestes reunions s’hauria acordat aprofitar un suposat requisit d’informació remès des dels Estats Units a Espanya en relació amb el denominat assumpte 'Fifagate', de corrupció en el món del futbol, que serviria com a pretext per iniciar una investigació policial per les autoritats espanyoles respecte de Sandro Rosell en relació amb assumptes que no tenien res a veure amb l’esmentat escàndol, destaca la querella.

"Marc L. Varri va intervenir personalment en algunes de les diligències que es van portar a terme de resultes de l’esmentada investigació, tot i que, sospitosament, no en les relacionades amb Rosell. De fet, havent sigut formalment citat a declarar com a testimoni en el judici de Rosell, que se celebraria l’any 2019 en la Secció Primera de l’Audiència Nacional, Varri no es va dignar a comparèixer i ni tan sols va justificar la seva absència", prossegueix el lletrat.

Finalment, la querella recorda que el mateix Villarejo, en un programa de televisió, va acusar la magistrada Carmen Lamela, instructora del cas, d’haver "acceptat investigar i empresonar Rosell a canvi de ser promocionada al Tribunal Suprem". Per això, l’advocat insta la Sala Penal del Tribunal Suprem que revisi l’arxivament de la querella que van interposar contra la instructora.